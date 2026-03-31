打造巴塞爾黃金5年 以文藝盛事鞏固未來

每年3月是香港的藝術月， 維港兩岸都瀰漫著濃厚的藝術氣息，為期一周的巴塞爾藝術展會(Art Basel)剛圓滿落幕，今年交出的成績單無疑令人振奮，來自41個國家和地區的240間頂尖藝廊參展，其中32家為首次參展，一共吸引超過9.1萬名訪客，不僅會場內人頭湧湧，更令人興奮的是，香港政府成功與主辦方續簽了長達5年的新協議，即未來5年將繼續以香港作為其亞洲區唯一的主辦城市。巴塞爾展會期間，傳來草間彌生的南瓜與趙無極的油畫高價成交的消息，更顯示國際藝術市場對香港作為全球三大藝術品交易中心之一的角色，投下信心一票。

香港取得這樣的成績並非必然，而是各方面一同努力的成果。巴塞爾展會雖然登陸香港一段時間，但絕不會自動續期，而是經過一場激烈競爭的結果。面對區域內其他城市的虎視眈眈，香港憑藉的是在一國兩制下，擔任超級聯繫人的獨特優勢，尤其是藝術品進出零關稅及高效的法治環境。未來5年，不僅是巴塞爾深耕亞洲的5年，更是香港鞏固其全球藝術市場地位的黃金窗口期。從今年的展會來看，不僅國際主要畫廊帶來了價值千萬歐元的藏品，來自亞洲地區的策展人也開始掌握話語權，令藝術敘事的重心逐漸東移，而香港正好是適合講故事的地方，靠的是我們多年來包容及開放的傳統及氛圍。

然而，要讓人頭湧湧的盛事，真正轉化為長流不息的盛事經濟，香港的規劃必須與國家「十五五」規劃深度對接，鞏固香港作為「中外文化藝術交流中心」的定位。首先，在硬件上要升級為生態圈。香港的西九文化區已擁有M+及故宮博物館兩個頂級地標，但要成為樞紐，僅有地標不夠，未來的規劃應如施政報告所言，構建一個機場城市藝術生態圈，提供集創作、倉儲、交易於一體的高端藝術品產業鏈服務。香港必須利用巴塞爾帶來的巨大人流，結合即將到來的「十五五」對文旅融合的重視，發展「藝術+旅遊」的深度旅遊模式，讓高端的藝術買賣雙方不僅為看展而來，而是為了整個產業鏈的服務而來。