「漢風泱泱」展覽 揭開全國最大王侯漢墓神秘面紗

正在香港文物探知館舉行的「漢風泱泱：雄渾與交融的盛世」展覽，展品類別多樣，包括漢簡、帛書、貨幣、金器、玉器、青銅器、印章、衣飾、陶俑、陶屋及農具等，展示漢代由王侯貴族至社會不同階層的生活面貌。展覽重點展品之一是江西南昌海昏侯劉賀墓的出土文物，其考古成果全國矚目，不僅呈現西漢王侯生活，也是解構漢文化的重要線索。

海昏侯劉賀是誰？為何其陵墓文物如此重要？

劉賀一生傳奇，是中國歷史上唯一集「天子、王、侯」身份於一身的人物，也是漢代唯一失去帝位而又善終的人物。他是漢武帝的孫兒、漢昭帝的侄兒； 6歲繼承父親昌邑王封號，後來因昭帝駕崩時膝下無子，劉賀19歲便被選繼承帝位。然而，他不懂政事，又耽於逸樂，在位僅27天便被廢黜，繼任的漢宣帝改封他為海昏侯。劉賀生活富裕，但一生大起大落，33歲病逝。他的陵墓於2011年在江西南昌被發現，出土兩萬多件文物，包括漆器、玉器、青銅器、金銀器及簡牘，數量龐大，種類繁多且品質精良，是西漢王侯墓考古的重要發現。