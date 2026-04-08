中東戰雲密布，地緣政治緊張，加上油價上升，令復活節市民外遊大受影響，北上成為公眾熱門替代選擇，高鐵車票一早爆滿。部分人索性一動不如一靜，留港度假兼消費，所以這個長假消費場所人流似乎比去年明顯改善，不時光顧的商場日本餐廳，出現了久違的輪候小人龍。

復活節留港消費，最大優點是安排節目相對輕鬆，無論看電影、飯局，訂票訂位仍然容易，而且有不少特色節目可供選擇。今個假期看了港產片《再見UFO》，電影環繞3個在華富邨青梅竹馬的年輕人。擔任主角的徐天佑、黃又南和蔡卓妍各有人生軌跡，成長過程逐漸迷失自我，透過一次時空換位的反思，重新檢視人生的價值。最堪玩味的是電影和戲中主角一樣，經過轉折迂迴的歷程，由2018年開拍到煞科、2019年獲選為亞洲電影開幕電影，到今次公開上演。