烏克蘭為了加入北約，不惜與俄羅斯開戰。現在戰爭還未打完，北約已經面目全非，不再是烏克蘭當初想加入的北約了。
當初，烏克蘭之所以這麼急切要求加入北約，是因為北約有共同防禦條例——當其中一個成員國受到侵襲的時候，其他成員國就得視此為自己國土受到侵襲，有責任聯手協助被侵襲的國家，一起把對手驅逐出去。
烏克蘭當時以為，只要加入了北約，就可以擺脫俄羅斯的操控，可以獨立自主地做自己想做的事情。誰知道，烏克蘭與俄羅斯鬧翻後，北約並沒有底氣讓烏克蘭立即加入北約，以免背上要聯防抗俄的責任。北約對烏克蘭的支持，僅限於武器及物資的援助，卻不肯出動一兵一卒，直接加入戰鬥。
更沒想到的是，北約的核心成員，俄烏戰爭的主要策動者美國，竟在戰爭打了將近三年後，單方面想和俄羅斯修好，還要求烏克蘭無條件向俄羅斯求和，完全不考慮烏克蘭自己的意願。其他北約成員國雖然沒有完全認同美國的做法，卻無法左右美國的決定。
現實是失去了美國的支持後，單靠歐洲國家的支持，烏克蘭根本沒有機會反敗為勝，奪回烏克蘭在這場戰爭中失去的領土。
受過這次教訓後，烏克蘭應該知道，弱國無外交。一日留在華沙公約組織內，就要聽隨蘇聯旨意；一日投靠北約，就要服從美國的意願。烏克蘭的利益，只是大國在互相討價還價時用來交換的籌碼。烏克蘭的尊嚴，只是在烏克蘭願意為大國作犧牲時，才會受到足夠的尊重。
烏克蘭如果一早明白這個道理，相信未必會為加入北約，而讓自己的國家付出這麼大代價。澤連斯基的所作所為，究竟是愛國還是害國，將來歷史自有評說。
現在，烏克蘭為加入北約之戰還未打完，北約自己反而早一步踏入快要解體邊緣。即使北約依然存在，也未必值得烏克蘭這麼熱切地想加入了。
事緣這次美國與以色列一起攻打伊朗，事情並沒有取得北約其他成員的默契，卻在戰況不順利的時候，埋怨北約沒有幫助。美國覺得，歷來都只有美國出錢出力幫助歐洲國家，當美國需要幫助時，歐洲國家卻袖手旁觀。特朗普覺得這樣的北約只能為美國帶來負擔，卻不能為美國帶來利益，所以不如早日退出算了。
特朗普似乎不是說說算了，而是真的有意這樣做。他原先已告訴歐洲國家要把軍費增至GDP的5%，目的就是方便美國逐步退場。今次與伊朗的戰爭，將令他更加肯定自己原先的看法沒有錯。
特朗普要退群，根本不用搞甚麼儀式，閒話一句，以後就停止付鈔。美國一於「冇眼睇」，讓歐洲「貴客自理」算了。美國退場後，歐洲會出現權力真空，世界將進入多事之秋。