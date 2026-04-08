烏克蘭為了加入北約，不惜與俄羅斯開戰。現在戰爭還未打完，北約已經面目全非，不再是烏克蘭當初想加入的北約了。

當初，烏克蘭之所以這麼急切要求加入北約，是因為北約有共同防禦條例——當其中一個成員國受到侵襲的時候，其他成員國就得視此為自己國土受到侵襲，有責任聯手協助被侵襲的國家，一起把對手驅逐出去。

烏克蘭當時以為，只要加入了北約，就可以擺脫俄羅斯的操控，可以獨立自主地做自己想做的事情。誰知道，烏克蘭與俄羅斯鬧翻後，北約並沒有底氣讓烏克蘭立即加入北約，以免背上要聯防抗俄的責任。北約對烏克蘭的支持，僅限於武器及物資的援助，卻不肯出動一兵一卒，直接加入戰鬥。