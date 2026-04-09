現今各地對第四次工業革命核心技術的看法不一，但基本達成一個共識：此乃一次深入各個領域的智能革命，而高速、高效、高可靠性的信息基礎設施為構建這次智沿革命的「神經網絡」，從而使各種智慧在網上交匯。
在移動通訊領域，從1G到 5G，一直是大國之間的博奕。中國信息通信研發布的《5G 產業經濟貢獻》預測，中國5G的廣泛應用將直接帶動經濟總產出1,006萬億元，間接拉動經濟總產出約25萬億元，將直接創造超過300萬個就業崗位。5G，就是第五代無線通訊系統，其特性為速率達到幾十吉比特/秒、端對端時延能控制到毫秒級，優點是高帶寬、低時延、高精度、寬空域、高安全。5G正打造一代訊息基礎設施，加速互聯網、大數據、AI等新科技對經濟的深度影響，開啟「萬物智聯」的新時代。
中國科技巨擘華為從2009年起着手5G技術與產品研發，目前已具備從芯片、產品到系統組織全面領先的5G能力，在本年7月初的上海人工智能大會上首次展示其自主開發的最新開發系統CloudMatrix，可以整合華為最新的910C芯片，業界普遍認為是輝達 Blackwell NVL72的最強對手。
與移動互聯網比較，物聯網場景才是5G的真正舞台。5G物聯網方向應用的重要性和場景種類大大超過移動互聯網，最典型的場景是車聯網(IoV，Internet of Vehicles)，即由汽車及汽車交通運輸系統相關元素組成的通訊網絡，不僅把車與車，還把車與行人、路、基礎設施(如交通燈)、網絡等接連在一起。路通，便財通。
值得一提的是，今年李強總理的《政府工作報告》提到打造「5G+工業互聯網」升級版，即是把人、數據和機器連接起來，實現高效率、低成本。筆者建議港人多認識及使用各個智能工具，活出智慧。