現今各地對第四次工業革命核心技術的看法不一，但基本達成一個共識：此乃一次深入各個領域的智能革命，而高速、高效、高可靠性的信息基礎設施為構建這次智沿革命的「神經網絡」，從而使各種智慧在網上交匯。

在移動通訊領域，從1G到 5G，一直是大國之間的博奕。中國信息通信研發布的《5G 產業經濟貢獻》預測，中國5G的廣泛應用將直接帶動經濟總產出1,006萬億元，間接拉動經濟總產出約25萬億元，將直接創造超過300萬個就業崗位。5G，就是第五代無線通訊系統，其特性為速率達到幾十吉比特/秒、端對端時延能控制到毫秒級，優點是高帶寬、低時延、高精度、寬空域、高安全。5G正打造一代訊息基礎設施，加速互聯網、大數據、AI等新科技對經濟的深度影響，開啟「萬物智聯」的新時代。