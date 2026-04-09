巴基斯坦成功斡旋 和談成敗在以色列

美國與伊朗的軍事衝突突然出現停火契機，雙方同意暫停行動兩星期，並於巴基斯坦首都伊斯蘭堡展開談判。這次外交突破背後，巴基斯坦成功扮演了關鍵的斡旋角色。能夠在美國與伊朗之間搭建溝通橋樑，除了地理相鄰與宗教聯繫等客觀因素外，更在於巴基斯坦近期主動調節了與美國的關係，以及自身對能源安全的迫切需求。然而，今日展開的美伊和談能否延續下去，關鍵並不完全在於華盛頓與德黑蘭的意願，而在於以色列的取態。以軍過去在加沙的焦土政策並未得到美國全面認同，如今面對美伊難得同意停火，以色列會否作出單邊軍事行動，將是考驗伊朗耐性與美國施壓能力的最大變數。

巴基斯坦能夠扮演調停者，其與伊朗的長期關係是重要基礎。兩國共享約900公里邊界，長期合作打擊邊境分離主義武裝。經濟上，巴基斯坦長年缺電缺氣，伊朗正是最接近、最便宜的能源供應國。雙方磋商多年的「和平天然氣管線」計劃，因美國制裁而遲遲未完工，但巴基斯坦始終未放棄。一旦戰爭停止，制裁環境有所鬆動，這條管線將有望解決巴基斯坦的能源困境。宗教層面，伊朗以什葉派為主，而巴基斯坦擁有約四千萬什葉派穆斯林，每年大量信徒前往伊朗朝聖，這種深厚連結使巴基斯坦在拉近與美國關係的同時，仍能維持與伊朗的基本互信。

至於巴基斯坦與美國的關係，則經歷了明顯轉變。特朗普第一任期內，美巴關係緊張，他曾指責巴基斯坦只給予「謊言與欺騙」，並凍結軍事援助。到了第二任期，巴基斯坦作出多項具體行動修補關係，包括交出喀布爾機場爆炸案的幕後黑手，特朗普為此公開讚揚。此外，巴基斯坦積極支持特朗普調停印巴短暫交火，甚至提名他角逐諾貝爾和平獎。巴國陸軍參謀長穆尼爾多次訪問華府，特朗普稱他為「我最喜歡的元帥」。這些外交努力，為這次斡旋創造了條件。

國際關係學者Jacob Bercovitch的實證研究指出，國際衝突調停者的關鍵因素包括調解者的公正性、可信度、一定的槓桿力，以及衝突處於「互傷僵局」的時機。巴基斯坦符合上述條件：它不被視為交戰一方，具相對中立形象；同時與美國、伊朗、沙特保持溝通渠道；對自身能源安全的危機感，也驅使其積極介入。在聯合國、北約等國際組織都失去了這場戰爭的調停功能，巴基斯坦的貢獻功不可沒。

然而，和談能否延續，關鍵在於以色列。過去以軍在加沙的大規模行動，實際上並未得到美國全面認同。華盛頓雖然在聯合國多次為以色列護航，但背後亦曾表達對平民傷亡的關注。如今美伊難得同意停火兩星期，若以色列在這期間採取單邊軍事行動，例如加大對黎巴嫩真主黨的打擊，甚至直接針對伊朗目標，將會考驗伊朗的耐力。這亦考驗美國對以色列的施壓能力。華盛頓是否願意以實際行動，例如暫緩武器交付來約束以色列，將直接影響和談成敗。