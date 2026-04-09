統一櫃台自動匯兌：釋放人民幣資產潛能

港交所在2023年推出雙櫃台莊家機制，依靠做市商跨櫃台套利，為港幣和人民幣提供持續報價。但這機制將市場拆分為兩個櫃台，導致市場碎片化，資金和流動性被分散。參考港幣股票的自動對盤及成交系統，價格由投資者買賣限價指令決定，由港交所作為中央換匯平台，將所有不同貨幣的指令，轉換為一個統一的計價貨幣進行匹配和成交，在統一櫃台實現所交易的實時匯兌。因此訂單匹配不再受貨幣種類的阻礙，交易效率最大化。

這種自動匯率轉換模式雖存在匯率風險，但風險不應迴避，而是可借助香港現有金融基礎設施集中管理。首先，香港金管局與人民銀行的貨幣互換協議，加上金管局的人民幣流動資金安排，能保障香港離岸市場有充足的人民幣流動性。其次，中銀香港作為香港唯一的人民幣清算行，可負責日常人民幣清算。最後，在岸和離岸人民幣市場存在差價，港交所可在差價有利時，可再到在岸市場進行操作評估。