零宣傳的極罕香港鐘錶匠

當我知道Bong Wong的故事，就希望介紹一下，作為對這位香港鐘錶匠人的致敬。

大品牌腕錶動輒數十萬，讓我這種預算有限的愛錶之人只能欣賞，而這類大品牌資訊、視頻、相片介紹，從來都是一種「遙遠」而「不須著地」的。

遇上香港鐘錶匠人Bong Wong、其一手打造的GB-Vintage(GBV)品牌腕錶(GBVW19002-Mechanical Automatic Watch)，令我感受到本地匠人腕錶造錶的實力。

GBV品牌是致敬1970年代香港的文化，Bong Wong將對英倫復古風格的熱愛，融入這支自動機械腕錶中。作為資深腕錶設計師，他全流程監修每一枚腕錶。這份執著，在快速節奏的當下尤為珍貴，這枚腕錶實際上由設計、搜羅用料、製模、監修、改正、設計其他配套品(如錶盒及紀念品)，用上以年計的時間。