零宣傳的極罕香港鐘錶匠

當我知道Bong Wong的故事，就希望介紹一下，作為對這位香港鐘錶匠人的致敬。
大品牌腕錶動輒數十萬，讓我這種預算有限的愛錶之人只能欣賞，而這類大品牌資訊、視頻、相片介紹，從來都是一種「遙遠」而「不須著地」的。
遇上香港鐘錶匠人Bong Wong、其一手打造的GB-Vintage(GBV)品牌腕錶(GBVW19002-Mechanical Automatic Watch)，令我感受到本地匠人腕錶造錶的實力。
GBV品牌是致敬1970年代香港的文化，Bong Wong將對英倫復古風格的熱愛，融入這支自動機械腕錶中。作為資深腕錶設計師，他全流程監修每一枚腕錶。這份執著，在快速節奏的當下尤為珍貴，這枚腕錶實際上由設計、搜羅用料、製模、監修、改正、設計其他配套品(如錶盒及紀念品)，用上以年計的時間。
當我把GBVW19002腕錶戴上手的一刻，便能感受到造者的用心。工藝與技術水準，可媲美歐洲二線品牌水平。鏤空設計錶扣，比很多大品牌有心思、錶冠觸感順滑，這般考究的做工，以往只在過萬元的大品牌腕錶才有。我上鏈時的體驗非常踏實，機芯是Seiko NH35A、屬一款超薄而穩定的機芯，我連續上鏈40下依舊流暢絲滑，從透明底殼可清楚看到機械齒輪運行。
這枚機械腕錶，售價數千港元，性價比高。我個人較偏愛獨立製錶人品牌，從Underdog、Christopher Ward，到日本的Kurono Tokyo和早年傾心的Ikepod，都了解過。我深知，這類親民獨立品牌，與F.P. Journe、MB&F、H. Moser & Cie等大師級奢華腕錶本就屬於兩個平行時空。
我不是資深鐘錶專欄作者，但和Bong Wong深度傾談，知道他孤獨的製錶路，且只用最基本的FB及IG，也不多更新和宣傳時，就想為他加油。
Bong Wong的腕錶有著理念純粹與情感連繫，比戴著一些你只能夠在網上了解其資料的大牌，是兩回事。