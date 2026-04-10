把握「十五五」機遇 打造香港國際仲裁樞紐

隨著國家「十五五」規劃綱要的出爐，香港迎來了前所未有的發展契機。規劃中明確支持香港深化「國際法律及解決爭議服務中心」的地位，指明了融入國家發展大局的清晰路徑；最高人民法院的工作報告多次提及「港資港法港仲裁」，表明香港成熟的普通法體系正是內地企業走向國際、開拓一帶一路等國際市場的橋樑。

筆者建議特區政府應把握時機，將國際商事仲裁「產業化」，全力打造香港成為全方位的國際仲裁樞紐。

筆者認為，要讓仲裁成為香港的一項優質產業，關鍵在於要善用河套深港科技創新合作區「一區兩園」的獨特優勢。筆者建議在河套建設國際商事仲裁樞紐，聚焦數字金融、生物醫藥、知識產權及低空經濟等前沿領域。如果能將「港資港法港仲裁」擴展適用於河套深圳園區的外資企業，並吸引更多外資仲裁客戶和內地仲裁機構帶著客戶來港設分支，並採香港普通法審理案件，這將為香港帶來龐大的優質客戶群。結合內地成熟的數字化技術與香港的程序保障，共同推出既有中國效率、又符合國際預期的仲裁協同規則。