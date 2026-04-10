港創中藥國際平台 中西合璧延長壽命

昨日，「守創中藥貿易平台」在香港和廣州南沙同步啟動。這個由民間力量搭建的線上中藥材交易平台，以香港的檢測認證信譽為基礎，推動中藥材規範化、標準化，帶動國際貿易發展。與此同時，政府向立法會提交文件，建議成立「香港藥物及醫療器械監督管理中心」，統一中西藥及醫療器械審批監管職能，讓香港從依賴海外認證的「第二層審批」，轉向獨立審查的「第一層審批」。這兩件事一東一西，卻殊途同歸：香港正同時在中醫藥國際化和西藥器械監管改革兩條戰線發力。若能成功，本港將成為中藥國際標準的創設者，將中華文化精粹貢獻人類；同時成為西藥和醫療器械引入內地的「超級連繫人」，複製中西醫合璧的優良經驗，讓這個長壽城市的基因得以擴散。

醫務衛生局長盧寵茂在啟動禮上表示，中醫藥是中華文化瑰寶，特區政府一直推動中藥發展，去年中醫醫院與中醫藥檢測中心兩個旗艦機構投入服務，並發布首份《中醫藥發展藍圖》。他指出，平台充分利用香港標準及檢測認證優勢，配合「十五五」規劃做大做強中醫藥產業。事實上，發展中醫藥成為產業支柱並非新構思。1997年回歸之初，首任特首董建華已在首份施政報告提出，香港具備條件成為國際中醫藥中心，民間稱之為「中藥港」。然而二十多年過去，體制和政策上始終沒有重大突破，發展步伐遠遜預期。民間企業的努力並未停歇，例如百年老字號的中成藥生產設施已獲澳洲藥物管理局認證，證明香港中成藥有條件進入西方主流市場。只是單靠企業單打獨鬥，規模和影響力始終有限，但發展空間仍然巨大。

再看西藥和醫療器械方面，立法會文件披露了改革藥械審批制度的藍圖。現時西藥採用「第二層審批」，必須依賴海外認可機構註冊許可方能上市；政府計劃成立「藥械監管中心」，統整中西藥和醫療器械監管職能，全面推行「第一層審批」，讓香港毋須等待海外註冊，便可自行審批創新藥械。這是拆牆鬆綁的重要一步。在科技急速發展的時代，人工智能將帶來產業巨變。李嘉誠基金會早前向本港兩間大學醫學院捐贈治療肝癌的「Histotripsy」超聲波組織碎化儀器，該技術在美國已獲批使用，但引入香港初期只能作臨床試驗。其後雖獲列入醫療器械表列，但署方明言未審評其癌症治療成效，醫管局亦表示會「非常小心謹慎」評估。這種審慎有其道理，但對爭分奪秒的病人來說，審批機制落後於科技發展，代價往往是生命。

說起生命，香港人可能是最懂得保養生命的一群。香港連續多年蟬聯全球最長壽地區，女性平均預期壽命88.6歲，男性84.2歲。人均壽命長短受多種因素影響，而港人自發運用中醫概念調理身體、治未病，同時運用西方醫學應付急症和以外科手術處理針對病患，這種「中西合璧」的養生治病之道，無疑是重要原因。中醫強調整體調理，西醫側重針對治療，兩者取向不同，卻各有所長。香港的特殊歷史背景讓兩種醫學體系在此融合，形成獨特醫療文化。

不過，香港公共醫療體系至今仍以西方醫學為主導，首間中醫院去年12月才啟用，中醫診治比例遠遠不及西醫，在公營系統中的角色仍需時間確立。兩間現有醫學院的科研項目中，真正融合中西醫治療方法的並不多。政府已批准科技大學籌辦第三間醫學院，預計2028/29學年招生，新醫學院將聚焦培養兼具臨床與科研能力的人才。新醫學院若能將中西醫融合治療方法納入科研重點，不再視兩者為並行軌道，而是探討如何互相配合補充，香港便有望在醫療科研領域走出獨特的路。香港不僅是中西文化交匯點，更有條件成為中西醫學融合典範，將這套讓港人長壽的「獨門秘方」貢獻世界。