是否真的開始老了？我開始喜歡懷舊。其實我從小到大，都是喜歡懷緬的人，中學就已經想念小學，大學又想念中學，工作又想念讀書，40歲又想念廿多歲的自己……無論如何，我覺得這都是好的，證明我的過去都活得很好，所以才常常回憶起從前。從前只是懷緬，近年就愛上懷舊。更甚的是，並不是我活過的年代，所以和我回憶沒關。

例如說，不少人總是喜歡新車的設計，我卻覺得九十年代左右的車，特別是「起角」的，方方正正的，好像Toyota MR2，或者有「跳燈/彈燈」設計的Honda NSX之類，我眼中是比現在的車都美。常常疑惑，為甚麼現在都不推出這些樣子的新車呢？九十年代，我當然已經出世，但其實我小時候(在我十年前考取車牌之前)是從來不看車的，所以這些都不是我的「回憶」。