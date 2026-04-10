是否真的開始老了？我開始喜歡懷舊。其實我從小到大，都是喜歡懷緬的人，中學就已經想念小學，大學又想念中學，工作又想念讀書，40歲又想念廿多歲的自己……無論如何，我覺得這都是好的，證明我的過去都活得很好，所以才常常回憶起從前。從前只是懷緬，近年就愛上懷舊。更甚的是，並不是我活過的年代，所以和我回憶沒關。
例如說，不少人總是喜歡新車的設計，我卻覺得九十年代左右的車，特別是「起角」的，方方正正的，好像Toyota MR2，或者有「跳燈/彈燈」設計的Honda NSX之類，我眼中是比現在的車都美。常常疑惑，為甚麼現在都不推出這些樣子的新車呢？九十年代，我當然已經出世，但其實我小時候(在我十年前考取車牌之前)是從來不看車的，所以這些都不是我的「回憶」。
又例如古董錶，和車一樣，愈古老的愈不「可靠」，但愈古老，即是經歷的時間愈長，才愈多背後的故事，這些又可以兌換成味道。新買的手錶容不下一條頭髮絲般的花痕，但古董錶充滿傷痕，而且價格特別高的更加常常是一些「有問題的稀有錶面」。例如Rolex 16520 Daytona，就因為表面用了一種可能會隨時間變啡色的油，所以變成了「啡圈」的叫做Patrizzi dial(發現這個現象的人叫Osvaldo Patrizzi，因而得名)。
而我最近更加常常看一些三十年代四十年代的舊手錶。再過十年八載，他們都100歲了。又和新錶不一樣，因為每枚手錶都被很多人戴上過，它們每一枚都好像藝術品一樣變得獨一無二，有些這個位有崩、有些配上了其他錶帶。擁有了就好像不會千人一面。而且很多古老手錶的故事，就好像歷史一樣，看極都可以更深入，蠻有趣味的。
不知道我是因為老了，才愈來愈喜歡這些過去的東西，還是懷舊也開始流行呢？總覺得愈來愈多人跟我一樣，喜歡上這樣子的古董，例如G-Dragon，就常常戴著古董女裝Rolex黃金Datejust。那麼到時，又會不會變回「千人一面」？或者只是當代演算法的魔術，讓我誤會大了。