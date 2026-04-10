人工智能迅速發展，不要說學會一招半式，要緊貼跟上最新消息其實都不容易。在公司裏，同事可能最怕就是大老闆一句：「呢啲嘢AI搞掂啦！」然後就二話不說先把某些同事辭退。情節或有些誇張，但管理層作出「AI假設」就每天發生。他們會假設技術可馬上減省工序；假設某些工種已不再需要增聘(如入門職位、IT部門)；假設競爭對手已大規模應用AI；假設消費者已轉變習慣；縱使技術可能還未真正成熟。這種假設逼使人類也要迅速轉型，而蛻變出一種新的適應方式。

既然老闆都在胡思亂想，我們都可以瞎猜一番，到底人類擁有甚麽，是機器的人工智能沒有的？或許可以從Head、Heart、Hands三個方向去思考。

Head：聰明、醒目可能已經不夠用，「轉數」再快，也快不過任何晶片。今天要鬥的是視野、是智慧。如果你能想出功夫加足球、到部落賣拖鞋，一個從未發展的市場就屬於你。很多出色的創始人、老闆們都是「贏視野」。這種創念思維愈來愈值錢。亦同時因為技術的無限解放，我們可以假設想得到，就做得到。

Heart：感覺、觸覺也是人類獨有。甚麼客戶體驗更能鎖住消費者的心？若輸在價格分析，但你更懂得與客戶建立關係、製造互信，還是有勝算。尤其是人與人之間的服務，將更顯得無可取替。