復活節假期過了。在這期間，港人出境約299萬人次，入境旅客約76萬人次，即淨流出約223萬人次。批發及零售業形容生意淡靜，飲食業人士估計生意比平日跌了兩成。快將到來的「五一」黃金周情況如何？不得而知。
政府吸引旅客，已是盡力而為，實況如此也是非戰之罪。不過，我與業內人士聊天時，他們卻有一些另類說法，認為早已預知這些問題，但無法扭轉形勢而已。何解？聽了他們的話，才知箇中微妙之處。
其中一個原因是「妹仔大過主人婆」，因為交通太方便了。由香港前往大灣區多個地方，即日來回也可以，加上內地消費比香港便宜和物有所值，地方景點也有新鮮感和多元化，自然吸引港人北上。對於內地來客，往來也十分方便，尤其方便玩完就走的年輕人。本來，交通方便是為了促進兩地大環境和經濟交往，一致向外，但同時出現其他導向，確是兩難。
在此帶動下，香港有些旅遊項目悄悄爆紅，就是郊野行山活動。我愛行山，發覺近年沿途經常聽見普通話；愈來愈多內地旅客按資料介紹，來港行山。閒聊之下，才知道他們被近年爆紅的「四徑」和海岸風光吸引，於是分段一試。他們南下無任歡迎，但對香港旅遊業幫助有限，在假日期間也引起像萬宜水庫大壩的候車之怨。
北車南下也是一種新猷。可是，即使不斷發展，但總有個限度，香港路小人多，不可能與南車北上的數量相比。還有，據行內人士說，香港最近較活躍的「汽車碰瓷案」，部分目標就是南下汽車，這是值得注意的趨勢。
原來香港交通靠左前行，而內地則相反，有時難免發生摩擦。這本來可以按交通規則和法律解決，但內地經常用「私了」的方法處理。人生路不熟的南下司機，遇到輕微的碰撞，往往「私了」解決，這就很容易被「碰瓷黨」乘虛而入。
發展香港與內地交往，經濟結合，乃大勢所趨，上述情況有時難以避免。遇着長假期的「人流淨輸出」，政府努力平衡也未必如大家所願。這一回，我也希望各位不要太多怨言，不妨體諒「順得哥情失嫂意」之苦，毋須難為了家嫂。