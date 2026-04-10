復活節假期過了。在這期間，港人出境約299萬人次，入境旅客約76萬人次，即淨流出約223萬人次。批發及零售業形容生意淡靜，飲食業人士估計生意比平日跌了兩成。快將到來的「五一」黃金周情況如何？不得而知。

政府吸引旅客，已是盡力而為，實況如此也是非戰之罪。不過，我與業內人士聊天時，他們卻有一些另類說法，認為早已預知這些問題，但無法扭轉形勢而已。何解？聽了他們的話，才知箇中微妙之處。

其中一個原因是「妹仔大過主人婆」，因為交通太方便了。由香港前往大灣區多個地方，即日來回也可以，加上內地消費比香港便宜和物有所值，地方景點也有新鮮感和多元化，自然吸引港人北上。對於內地來客，往來也十分方便，尤其方便玩完就走的年輕人。本來，交通方便是為了促進兩地大環境和經濟交往，一致向外，但同時出現其他導向，確是兩難。