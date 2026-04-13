730社論: 兩岸齊破能源危機 創第三次國共合作

中國國民黨主席鄭麗文近日率團訪問大陸，展開六天「2026和平之旅」，獲得最高層級接待，並與中共中央總書記習近平會面。這是近十年來現任國民黨主席再次率團登陸的重要時刻。中共中央台辦隨即公布十項政策措施，包括國共常態化溝通、金門馬祖通水通電通氣通橋、農漁產品輸入便利，以及支持台灣中小企業開拓大陸市場等務實內容。在世界局勢動盪、台灣面臨能源供應壓力之際，此行成為兩岸和平發展的關鍵時刻。中國近代史上，國共兩黨曾有兩次成功合作經驗。今天，兩岸同樣處於民族復興與民生安定的十字路口，若能攜手破解能源危機，以人民福祉為依歸，便有望開創第三次國共合作的新契機。

第一次國共合作始於1924年。當時孫中山領導的國民黨歷經革命挫折，亟需新力量。蘇聯推動聯俄容共政策，孫中山接受「以俄為師」，同意中共黨員以個人身份加入國民黨。毛澤東等中共早期領袖甚至進入國民黨中央，參與決策。國民黨第一次全國代表大會確立聯俄、聯共、扶助農工三大政策，並成立黃埔軍校，共同發動北伐，推翻北洋軍閥。這次合作打破封建帝制延續數千年的政治格局，為中國現代化奠下基礎。雖然僅維持三年便因理念分歧結束，但它證明兩黨能在民族大義下超越分歧，推動歷史前進。

第二次國共合作發生在1937至1945年的抗日戰爭期間。日本全面侵華，中華民族存亡危機當前。中共提出抗日民族統一戰線，國民黨在西安事變後調整政策，兩黨放下內部矛盾，1937年9月正式發表合作宣言。紅軍改編為國民革命軍第八路軍和新四軍，名義上接受國民政府指揮。國民黨主導正面戰場，中共在敵後開展游擊戰。雙方雖有摩擦，仍維持大局，最終共同擊敗日本侵略者，保護中華民族的生存與尊嚴。這次合作再次顯示，外部威脅迫在眉睫時，兩黨能以國家利益為重，達成階段性勝利。

如今世界亂局持續。美國與伊朗在巴基斯坦的和談超過二十小時，仍無新進展。霍爾木茲海峽因衝突半封鎖，全球能源供應受阻，油價波動加劇。美國堅持單邊霸權主義，恃強凌弱，以色列亦不斷以粗暴武力介入地區衝突。這種以力壓人的模式，不但未能穩定局勢，反加深全球不確定性。在此背景下，國民黨與共產黨的友好聯繫，成為難得的和平亮點。鄭麗文此行及中央台辦的十項措施，展現兩岸以對話取代對抗的務實態度，為破解歷史問題、促進和平，提供具體方向。它不只延續政治互信，更在亂世為民眾帶來穩定預期。

台灣地區因霍爾木茲海峽危機，能源供應面臨壓力。台灣能源97%以上依賴進口，中東原油與天然氣原本佔比高，封鎖導致運輸成本上升、價格波動。若局勢延續，工業生產可能停滯，民眾將承受通脹壓力。在這個時刻，國家若能全力支援台灣石油副產品與能源需求，例如延伸金馬通氣措施、擴大直接供氣供油，或協助建立共同能源儲備，將是極具象徵意義的橄欖枝。它不只緩解台灣困境，避免戰爭陰影下民生惡化，更能讓台灣民眾感受到和平合作的實質好處，提升對兩岸和平統一的支持。這是以人民為本的具體體現，也為國家長遠發展創造良機。

當前強國間武力對峙頻仍，若兩岸能以和平對話促進溝通，甚至以民生為先解決能源等問題，便會成為國際社會的清流典範。兩岸同胞同屬中華民族，共同利益遠大於分歧。只要秉持「兩岸一家親」理念，聚焦人民福祉，第三次合作便不僅可能，更是必然的歷史選擇。這樣的前景，既符合時代潮流，也為動盪世界注入穩定力量。