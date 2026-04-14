談談打打恐成僵局 中方調停重塑中東格局

經歷近21小時的談判後，美國與伊朗在伊斯蘭堡的和談仍未能達成協議，雙方均稱對方導致談判失敗。其中美國副總統萬斯稱伊朗拒絕接受美方條件，伊朗則指責是美方過分要求，導致未能達成協議。總統特朗普更聲稱會封鎖霍爾木茲海峽，實行做著與他之前批評伊朗所做的同樣事情，態度無異於「你攬抄時我也攬炒」，有失大國之風，但對特朗普來說是沒所謂，最重要是令伊朗屈服。這樣下去，兩個星期的臨時停火恐怕也未必守得住。局勢發展至今，不少人希望中方更積極介入調停，重塑中東格局。

當然，這類談判雙方都會擺著高姿態開始，以爭取對自己最有利的談判結果，但美伊之間的分歧不在於封鎖霍爾木茲海峽與否，那只是結果。雙方的根本性分歧，死結在於核問題，美國要求伊朗永久放棄濃縮鈾，並要銷毀現有的高濃縮鈾，但遭伊朗方面斷然拒絕，認為該國有權和平發展核能，美國的要求是侵犯其主權。而伊朗亦對美國充滿戒心，畢竟上次美國是在談判時就出奇不意施襲，並殺害其最高領袖。再者，經過這次戰爭，伊朗應該更加確信，擁有核能才是真正的安全保障。若今次雙方再定日子談判，談談打打的局面一旦成形，接下來到底是哪一方較有利？

從表面看，美國似乎佔主動，特朗普不僅下令海軍封鎖霍爾木茲海峽，切斷伊朗石油收入命脈，還在考慮恢復有限度軍事打擊伊朗，實行邊談邊打。然而，這一強勢背後實質隱藏困境，因為封鎖海峽同樣重創全球經濟，給美國盟友帶來巨大經濟壓力。特朗普雖口說霍爾木茲海峽被封鎖與美國無關，但從他一再把最後通牒延期又延期的行為來看，他暫時沒有其他破局辦法，若任由僵局持續下去，美軍將陷入又一場中東泥沼，絕非特朗普所預期。 在美伊局勢陷入僵局之際，一個被外界低估的事實浮出水面，就是中國其實在幕後發揮了關鍵作用。據報道，是中方出面說服伊朗接受初步停火，就算特朗普也公開承認中國在推動伊朗回到談判桌方面，發揮了關鍵作用。中國外長王毅與相關國家進行了26次對話，中東問題特使頻繁穿梭斡旋。中國還與巴基斯坦聯合發表5點聲明呼籲停火止戰。在美伊雙方缺乏互信下，中國儼然成為雙方都可信賴的調停斡旋者，尤其對伊朗及其他中東國家而言，中國扮演的是和平使者，推動一帶一路互利經濟，能夠贏得尊重，而非美國一向予人的掠奪者及霸主角色。

事實上，此前在2023年中國曾成功促成中東宿敵沙特與伊朗在北京歷史性和解，不僅緩和了兩國間的矛盾，也在一定程度上為今次化解美伊矛盾，創造有利氛圍。中國若在此時較為高調作積極介入，推動雙方重啟實質性對話，可向世界證明，中國具備擔當負責任大國的能力與誠意。 值得注意的是，美伊談判的僵局恰逢特朗普5月14日訪華的行程臨近。這場因伊朗戰火而被迫推遲的峰會，如今已被置於一個全新的戰略框架之下。對美國而言，特朗普需要一場至少體面的外交成果，方能訪問北京；而對中國而言，伊朗危機則提升了北京的談判籌碼，令中國在多個議題上均掌握主動權。

美伊談談打打絕非長久之計，真正的出路在於公正、務實的調停。中國手握沙特與伊朗和解的成功經驗，實在可以藉今次積極調停，重塑中東的國際格局，為長遠和平注入新的可能。