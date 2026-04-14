戰火推高油價下「十五五」核能布局——從中東危機看中國與香港核電安全保障

近日，美國與伊朗圍繞霍爾木茲海峽的軍事對峙持續升級，伊朗據報再度封鎖該海峽，紐約期油一度高見101.48美元，布蘭特原油亦逼近99美元。過去個幾月，國際油價經歷劇烈震盪：自2月28日美以對伊朗發動軍事打擊、伊朗宣布封鎖海峽以來，WTI油價一度突破每桶115美元，而美伊短暫停火後又再度反彈，市場在「因戰而漲、因和而跌」之間反覆搖擺。全球能源版圖遭受地緣政治猛烈衝擊，核能作為不受國際油價波動影響的穩定基荷能源，其戰略價值愈來愈突出。適逢2026年是國家「十五五」規劃開局之年，亦是核能安全發展的關鍵時刻，作為輻射防護領域的專業人士，筆者以本文分享中國和香港的核電發展現況、安全紀錄及未來前景。

一、「十五五」核能新篇章：從「核大國」邁向「核強國」 根據國家「十五五」規劃建議，國家首次將「建設能源強國」列作十六個強國目標之一，提出加快建設新型能源體系、堅持風光水核多能並舉等一系列具體要求。據國家能源局核電司司長曾亞川介紹，目前內地在運在建，及核准在建核電機組共112台，裝機規模達1.25億千瓦，中國已成為世界第一核電大國。2025年，核電發電量約4,800億千瓦時，佔全國總發電量4.8%。 國家核安全局已頒發62台核電機組的運行許可證、39台機組的建造許可證，在建核電規模佔全球一半以上，運機組總數有望於2026年底達到70台。2026年是「十五五」開局之年，亦是國家核電步入建設投運「雙高峰」的第一年。華龍一號、國和一號、高溫氣冷堆等重大工程相繼投運，核與輻射安全保持良好紀錄，運核電機組安全業績保持世界領先水平。生態環境部副部長、國家核安全局局長董保同更明確指出：「十五五」時期是國家由核大國向核強國邁進的關鍵時期，要牢固樹立核安全是核事業發展生命線的理念。

二、核安全全面護航「十五五」：從監管體系到公眾參與 面對「十五五」期間核電規模化發展的重大考驗，國家正全方位提升核安全保障體系。2026年第一季，全行業堅決貫徹落實中央政府決策部署，強化責任落實，依法從嚴監管，國家核與輻射安全狀況總體穩定。在監管層面，生態環境部加快建設現代化核安全監管體系，強化全過程監管，建立運行核電基地駐場監督月度重要信息直報機制。同時，相關部門正高質量編制報批核安全「十五五」規劃，強化核安全科技支撐。

更值得關注的是，核安全理念正從行業議題走向大眾生活。4月10日，2026年全民國家安全教育日核安全主場活動首次在粵港澳大灣區舉辦，以深圳為主會場，在香港、澳門、山東、浙江、福建、海南設立分會場，構建「1+6+N」全國聯動格局。董保同指出，當前國家核能發展正處於規模化關鍵階段，統籌發展及安全是「十五五」時期必須扛牢的責任，要堅決守牢核安全底線，深化公眾溝通，持續提升全社會對核能與核安全的科學認知。 從輻射安全角度看，2025年全年，內地所有運行核電廠嚴格控制機組運行風險，未發生國際核事件分級(INES)一級及以上的運行事故，未發生一般及以上輻射事故。放射性流出物排放量均低於國家核安全局批准限值，核電廠周邊環境空氣吸收劑量率保持在當地本底輻射水平的正常範圍內，未監測到因核電機組運行引起的異常。國際原子能機構來華開展核與輻射安全監管綜合評估時，高度肯定了中國核與輻射安全監管水平和成效。

三、香港核電保障：大亞灣32年安全運行的「硬核」支撐 香港沒有本地核電站，長期受益於清潔穩定的核電供應。坐落於粵港澳大灣區的大亞灣核電站，是內地首座大型商用核電站，自1994年啟用至今已運行32年，累計向香港輸送電量超3,300億千瓦時，佔香港總用電量四分之一。中廣核董事長楊長利透露，中廣核始終將核安全放在壓倒性位置，2025年28台在運核電機組全部實現「零非計劃停堆」。 粵港澳三地的核安全協作，始於大亞灣核電站始建之時。1988年，廣東大亞灣核電站核安全諮詢委員會成立，搭建起跨區域信任橋樑；1993年起，粵港、粵澳相繼簽署核應急合作文件，聯合演練與技術交流漸成常態。

在4月10日的2026年全民國家安全教育日核安全主場活動上，保安局副秘書長任向華表示：「大亞灣核電站是香港市民對核電信心的重要來源之一」。現在全球能源價格飆升，大亞灣核電站為香港提供穩定、零碳排放且價格可預測的電力保障，成為香港能源安全及減碳進程的關鍵支柱。 當前中東戰火導致國際油價劇烈波動，再次警示我們，過度依賴化石燃料進口會令經濟社會暴露於嚴峻的能源安全風險之下。核能是不受地緣政治動盪影響、碳排放極低、燃料成本佔比低的穩定基荷能源，在全球能源轉型的過程中，佔據不可替代的角色。