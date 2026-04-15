南京行

早前筆者回鄉掃墓，順道到南京一遊。心想活了半輩子，才第一次到訪南京這六朝古都，實在感到慚愧。 其實算上其他非正統/正式政權，現在南京不時也被稱為「十朝都會」，但是南京之所以止於「六朝古都」，純粹是當年楊廣滅陳後毀建康城，此舉可見楊廣毫無戰略眼光，埋下了日後敗亡的伏筆。 筆者這次初遊南京，只能把南京作為一個旅遊城市看待。一到埗便發現南京的物價遠比上海和杭州低，在秦淮河一帶的中高級淮揚菜不少菜式也是50元有找，令人難以置信。更感當地有良心的是中山陵、明孝陵和美齡宮的綜合門票只是100元，比起內地不少景點動輒收200、300元合理得多，直接令筆者對當地抱有相當好感。

筆者發現南京作為一個旅遊城市，景點數目比起其他城市壓倒性地多，根本不愁沒有景點——既有山川形勝與歷史名勝，又有明代遺跡和民國建築，其他城市也羨慕不來，而市內種滿了梧桐樹，充滿浪漫氣氛。 之不過，筆者也奇怪為何南京得天獨厚，但卻經常被上海和杭州拋在後面，當然箇中主要是政治和經濟因素使然，但是在旅遊之中也發現南京確是定位尷尬：當地實在有太多富有蔣介石和國民黨等民國色彩的地方，令國家不便多宣傳，太平天國那些事蹟也不太好說，最後反而是南京大屠殺需要重點宣傳。南京大屠殺紀念館只須預約不用收費，官方現在把遇難人數定為30萬，但紀念館有點過於展現對日本的控訴，反令紀念氣氛稍嫌不足。

所以到最後，北京的定位是清朝故都，杭州也有南宋都城的地位，而南京不能過度推銷民國，因而其實較適合定位為明朝故都，但無奈明成祖朱棣又把首都遷往北京，令南京失去了其故都地位，即使到了今天也有點面目模糊，難以聚焦。 不過以南京的機票便宜、物價又低、旅遊資源特多、淮揚菜也很合胃口，老實說作為旅遊城市比起上海和杭州都強，實在很適合港人作為短途旅遊之選。