打擊非法外圍賭博 保庫房收入助慈善

民政及青年事務局長麥美娟昨日表明，市民在境外預測市場平台就體育項目下注，已屬非法賭博。這些平台以「預測市場」包裝，吸納香港資金，壯大非法賭風，直接衝擊合法博彩渠道，削弱政府博彩稅收，最終影響民生開支。在財赤持續的當下，政府須從立法、宣傳及執法等多方面果斷應對，不容庫房基石被悄悄掏空。
近年政府財政緊絀，經常帳連續錄得赤字，博彩稅作為穩定收入來源，地位更形重要。過去3個財政年度，博彩稅收入分別為258.24億元、284.67億元及285.12億元，數字看似平穩，背後卻有隱憂，尤其自去年起每年額外加收24億元「額外足球博彩稅」，反映政府對這筆進帳相當倚重。這筆錢並非純粹庫房數字，而是切實轉化為社會福利。香港賽馬會作為合法博彩營運者，每年將約九成稅後盈餘撥捐慈善信託基金，涵蓋教育、醫療、基層福利與青年發展。市民在合法平台投注，部分收益循稅收與慈善路徑回流社會；反之，資金流向非法外圍，庫房與社福機構便直接受損。打擊外圍，正是保障庫房與慈善資源最務實的舉措。
要有效應對，須先認清對手本質。所謂「預測市場」，表面讓用戶就政治選舉、體育賽果等進行合約買賣，包裝成金融科技或數據分析工具，但當涉及體育下注，本質就是賭博。用戶押注球賽勝負、球員表現，與向馬會投注無異。差別在於，境外平台不受本港《賭博條例》規管，毋須繳稅，亦無負責任博彩機制。根據現行法例，參與非法賭博最高可罰5萬元及監禁9個月。法例清晰，但平台設於海外，執法門檻提高，市民貪方便小額下注，自以為無傷大雅，卻在不知不覺間壯大非法市場。數據顯示，預測市場2025年總交易量達640億美元，較前一年激增3倍，預計到2030年每月交易量再增5倍，逾四成與體育相關。若政府坐視，合法博彩體系勢將承受巨大分流壓力。
預測市場並非全新概念，清朝廣東及澳門一帶盛行「闈姓」賭博，投注者猜測哪些姓氏考生會在科舉中舉。這種以結果為標的的民間賭局，與今日預測體育賽果邏輯一致。但闈姓歷史伴隨大量造假。道光年間始作俑者陳輝祖以大量「白票」魚目混珠，終被受騙彩民砍死；光緒年間惠州科舉舞弊案，清官收受賄款，刻意壓制大姓、抬舉冷僻小姓，引發考生圍攻衙門，朝廷震怒，官員革職。這些案例說明，凡涉及預測結果的賭博，因利益巨大且結果可被操控，極易出現干預造假。科技時代更甚，莊家只須在後台輕微改動賠率或延遲報價，便能影響判斷，散戶無從監察。市民參與不受本地法律保障的平台，無異於將錢財投入黑箱，隨時血本無歸，更助長幕後操控氣燄。
面對內外交困，政府對策須更具針對性。當局現在叫停原定9月推出的籃球博彩項目，這是未有周全對策前的負責任做法。但「暫緩」只是權宜之計，長遠不能單靠堵截合法供應來應付非法需求。當下要打擊非法外圍，尤其在世界盃年度，足球博彩外圍活動猖獗，執法既是維護法紀，也是為庫房築起防波堤，讓珍貴資源能繼續循合法渠道，支援社會最有需要的角落。