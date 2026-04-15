打擊非法外圍賭博 保庫房收入助慈善

民政及青年事務局長麥美娟昨日表明，市民在境外預測市場平台就體育項目下注，已屬非法賭博。這些平台以「預測市場」包裝，吸納香港資金，壯大非法賭風，直接衝擊合法博彩渠道，削弱政府博彩稅收，最終影響民生開支。在財赤持續的當下，政府須從立法、宣傳及執法等多方面果斷應對，不容庫房基石被悄悄掏空。

近年政府財政緊絀，經常帳連續錄得赤字，博彩稅作為穩定收入來源，地位更形重要。過去3個財政年度，博彩稅收入分別為258.24億元、284.67億元及285.12億元，數字看似平穩，背後卻有隱憂，尤其自去年起每年額外加收24億元「額外足球博彩稅」，反映政府對這筆進帳相當倚重。這筆錢並非純粹庫房數字，而是切實轉化為社會福利。香港賽馬會作為合法博彩營運者，每年將約九成稅後盈餘撥捐慈善信託基金，涵蓋教育、醫療、基層福利與青年發展。市民在合法平台投注，部分收益循稅收與慈善路徑回流社會；反之，資金流向非法外圍，庫房與社福機構便直接受損。打擊外圍，正是保障庫房與慈善資源最務實的舉措。