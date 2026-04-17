傳媒業內外交困 變革圖強尋立足點

英國廣播公司BBC宣布裁減約一成員工，近2千人受影響，屬15年來最大規模。消息震動業界，卻非孤例。背後反映的，是互聯網、自媒體與人工智能三重夾擊下，傳統傳媒的結構性困境。接收資訊的習慣已變，人們不再倚賴單一渠道，智能工具更大幅壓縮資訊整理的成本與門檻。從業員固然要學用新科技，但更關鍵是機構本身能否在收入模式上另闢蹊徑。變革圖強，成為傳媒唯一的求生之道。

BBC的困境具普遍意義。代理總裁戴維斯坦言，通脹、牌照費受壓與串流平台競爭，令成本與收入差距持續擴大。英國繳交電視牌照費的家庭比例已不足八成，惟實際收看BBC內容者高達九成四，免費搭車者眾，加上Netflix等平台分薄觀眾，收入結構出現根本裂痕。放眼全球，報業出版企業數目過去5年以每年負3%的速度遞減，美國自2005年起有約3,000份報紙停刊。近年歷史悠久者亦難倖免：奧地利1703年創刊的《維也納日報》2023年停止每日印刷；美國141年歷史的《Chesterton Tribune》、136年歷史的《Wasatch Wave》相繼關門。傳統報業萎縮不是短期波動，而是持續十餘年的加速下沉。