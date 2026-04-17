增設女性專用尿兜的多重意義

香港公共女廁長期排長龍，早已是困擾女性社群的老問題，本質是公共衛生設施規劃落後於實際需求。我認為，在女廁增設女性專用尿兜，是解決這一問題最直接、高效的方案，更是展現城市公共設施人性化的最佳表述，也可提升香港國際都市形象。

長久以來，女廁廁位數量不足，導致等候時間冗長，嚴重影響女性出行與生活體驗。女性專用尿兜佔地面積小、使用效率翻倍，能在不須大幅度擴建廁所面積的前提下，增加可用廁位，從根源緩解排隊問題；另一個好處是，令女性如廁時減少肌膚與廁具接觸，提升個人衛生安全，是兼具實用與衛生的一個方法。