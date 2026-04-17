增設女性專用尿兜的多重意義

香港公共女廁長期排長龍，早已是困擾女性社群的老問題，本質是公共衛生設施規劃落後於實際需求。我認為，在女廁增設女性專用尿兜，是解決這一問題最直接、高效的方案，更是展現城市公共設施人性化的最佳表述，也可提升香港國際都市形象。
長久以來，女廁廁位數量不足，導致等候時間冗長，嚴重影響女性出行與生活體驗。女性專用尿兜佔地面積小、使用效率翻倍，能在不須大幅度擴建廁所面積的前提下，增加可用廁位，從根源緩解排隊問題；另一個好處是，令女性如廁時減少肌膚與廁具接觸，提升個人衛生安全，是兼具實用與衛生的一個方法。
其實這並非新概念，早已在不同地方出現。法國、荷蘭、奧地利等歐美國家，早已在公共廁所、交通樞紐、大型公共場所推廣女性專用尿兜，有效解決如廁擁堵問題。作為國際大都市，香港理應跟上國際步伐。
我不擔心女性接受程度問題，因為只要女廁「爆棚」，屆時就會有部分女性開始嘗試使用直立式尿兜，這個只是時間問題。而當下市場上其實已有產品配套，如一次性小便導流器、專用衛生墊等輔助產品，設計成熟、使用便捷。只要公共場所配套提供這類輔助用品，消除使用顧慮，短期內便能讓大眾適應這一便捷設施。
城市的文明程度，藏在公共服務的細節中。增設女性專用尿兜，不是非必要嘗試，而是照顧女性需求、優化公共資源、提升城市服務水準的社會關懷。政府可推動這設施先在公共場所普及使用，既能解決切身民生問題，更能彰顯政府對女性群體的重視，並可對商界起帶頭作用，樹立榜樣，塑造更貼心、更先進的國際都市形象。