啟德辦好七欖賽事 延伸協同旺丁旺財

啟德體育園啟用之後，香港再次舉辦國際七人欖球賽，場地設計與營運效率獲得球迷好評，整體氣氛熱鬧，成功延續了這項標誌性活動的活力，也進一步鞏固了香港作為國際盛事之都的形象。然而，要將湧入的海外旅客真正轉化為城市經濟收益，單靠一個主場館的優秀運作並不足夠。關鍵在於全城能否產生協同效應，在七欖賽事的前後期間，推動更多能夠延長旅客停留日數的國際活動，並且走入社區，將盛事經濟的效益複式疊加。 大型盛事只要每年定期舉行，並且主題範圍明確，自然能夠吸引同一類別的周邊活動在同一城市前後舉辦，從而令參與者延長逗留時間。以香港巴塞爾藝術展為例，每年3月被定為「香港藝術月」，巴塞爾展覽本身只是核心，其前後數周還有Collect Hong Kong、Art Central、街頭藝術節、國際文化峰會，以及多間國際畫廊的春季展覽，形成完整的藝術生態鏈，吸引來自數十個國家的畫廊與收藏家，令他們不僅出席一兩天，而是停留一整周甚至更長。同樣地，政府舉辦的金融高峰會與家族辦公室高峰會周邊，亦有米爾肯研究院全球投資者研討會、彭博家族辦公室高峰會、滙豐全球投資峰會等活動緊密配合，產生明顯的集群效應，讓國際資本決策者在香港密集交流，進一步放大經濟效益。這些例子說明，盛事經濟的威力不在於單一活動，而在於圍繞同一主題的前後延伸。

反觀啟德七人欖球賽，雖然賽事本身成功，但前後期間卻缺乏同等級數的同類型國際活動。箇中原因不難理解：七人球賽的觀眾，未必對其他體育項目有同樣高的參與意欲，單靠散落的體育賽事難以形成集群。要突破這個局限，就需要從宏觀策略上着手，主動爭取與欖球主題相關的多個活動在相近時間舉行。例如，國際青少年欖球賽、輪椅欖球賽，甚至欖球世界盃的外圍賽事，若能安排在香港七欖前後一兩內舉行，便可以吸引來自世界各地的球隊支持者提前到來或賽後留下，從而延長他們的停留時間。即使只是外圍賽，也足以匯聚一批固定的國際粉絲，為酒店、餐飲和零售帶來額外消費。這種「主題集群」的做法，在藝術和金融領域已經證明有效，體育領域同樣值得嘗試。

再從社區層次來看，啟德體育園的營運無疑達到國際水平，場館周邊服務亦算順暢，但離開園區之後，旅客便難以感受到盛事帶來的額外消費誘因。現時九龍城區有個別商戶食肆，憑七欖門票提供折扣優惠，做法簡單而有效，可惜缺乏統籌和廣泛推廣。其實，這批入場的國際觀眾，正是推廣香港其他國際級景點的難得機會。假如全港機構——不論是主題公園、西九文化區的博物館，還是大型商場——能夠在七欖期間一併提供入場優惠，並且透過官方渠道統一宣傳，便能吸引旅客在觀賽之餘，多花一兩天遊覽香港不同角落。這樣做不僅能提升他們的消費總額，也有助將盛事的熱鬧氣氛由啟德擴散至各區。

當然，學術研究早已指出，大型盛事活動的經濟效益並非必然「旺丁又旺財」。許多研究發現，事前評估往往高估乘數效應，忽略了成本超支、本地正常消費被擠出等問題。以美國將參與舉行的世界盃為例，新澤西州主辦城市就因為來往球場的火車票價由平常約13美元暴漲至150美元，引發球迷強烈不滿，當地官員亦承認人流增加未必自動轉化為淨經濟收益，反而可能因交通和基建壓力而得不償失。這些國際經驗提醒我們，盛事經濟需要審慎管理，不能只追求入場人數。

因此，香港在繼續推動盛事經濟的同時，應該進行更嚴密和量化的統計分析。透過經濟影響評估模型，準確計算旅客過夜消費、乘數效應和成本效益，並且累積經驗，逐年改進。只有這樣，才能讓啟德七欖這類標誌性活動，真正從「熱鬧」走向「高質量、可持續增長」，最終令不同階層都能分享盛事帶來的經濟裨益。