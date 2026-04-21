美伊戰火未熄 特朗普訪華再添變數

美伊的兩星期停火協議即將告終，戰火重燃的風險卻近在眼前。4月19日，美軍在阿曼灣扣押一艘伊朗貨櫃船，令雙方在霍爾木茲海峽的對戰白熱化。據美國總統特朗普在社交網稱，美軍導彈驅逐艦曾經向該貨輪開火，迫使其停下，而伊朗官媒則稱革命衛隊海軍及時趕到現場，迅速作出支援並迫令美軍撤退。無論如何，在美國執意加入封鎖霍爾木茲海峽的情況下，美伊雙方在海上已發生正面衝突，意義深遠。伊朗外交部發言人則揚言，暫時沒有與美國進行第二輪談判的計劃，局勢發展並不樂觀。與此同時，特朗普原定於5月14日至15日的訪華行程，正面臨因中東戰火而再度推遲的威脅。

這場被白宮寄予厚望的中美元首峰會，從一開始就與伊朗問題糾纏著。特朗普原定計劃3月底訪華，正是因為2月28日美國和以色列聯手對伊朗發動軍事打擊而推遲。白宮發言人當時暗示軍事行動需時4至6周，外界理解是5月中之前戰事完結，訪華可水到渠成。然而，隨著美以軍方不肯收手令伊朗使出封鎖霍爾木茲海峽的「攬炒」招數，美國在無計可施下，亦於4月13日起封鎖海峽，用意是完全封鎖伊朗海上進出口貿易，並切斷其石油收入命脈。特朗普這項施壓舉動，實際上沒有令局勢降溫，雙方停戰談判更為艱巨。

在這種局勢下，5月訪華能否成行，已非單純的外交日程安排問題，而是一道考驗特朗普政治智慧的選擇題。首先，若特朗普未能早日與伊朗達成停火協議，戰爭本身就會成為訪華的障礙。若衝突持續至5月，尤其如果美軍地面部隊真的在伊朗作戰，美國總統在戰爭進行中遠赴北京，無論從安全、形象以至政治邏輯上都難以自圓其說。其次，特朗普正急需外交功績，增加共和黨在美國中期選舉的勝算，而訪華正是他手中最重要的籌碼。共和黨在兩院的多數優勢正面臨極大挑戰，同時又面對通脹反彈、經濟停滯、黨內MAGA運動分裂等多重壓力，加上對伊開戰已推高油價，美國汽油價格暴漲，直接打擊選民荷包。在此背景下，若能順利訪華並取得某種成果，都將成為特朗普可向選民展示的外交成就。反之若訪華再度推遲甚至取消，不僅損害其外交信譽，更可能動搖中間選民對其執政能力的信心。

然而特朗普同時面臨兩難，若為保住訪華而急於從中東抽身，可能被對手攻擊為臨陣退縮，損害其強人形象；若繼續升級軍事行動，訪華則大有機會泡湯。他曾在社交平台上高調宣稱與中方關係良好，又警告中國若向伊朗提供支援將會面臨後果。這些表態顯示他對訪華的重視，但問題在於戰爭一旦開始，就有其自身發展邏輯及慣性，不會因為外交訪問日程而改變。

從中方角度看，立場相對清晰。中國外交部持續呼籲緩和局勢，強調願為地區持久和平發揮建設性作用。中方並未因美方威脅而改變與伊朗的正常經貿往來，同時也保持與美方的溝通渠道。對於特朗普訪華，中方持開放態度，但前提是美方能夠釋出足夠的誠意。歸根究柢，特朗普需要在戰爭、國內選舉與外交之間作出取捨，要麼盡快結束戰事並如期訪華，要麼在中東戰爭泥沼中愈陷愈深，訪華無期，出現內外交困的局面。