航空大都會涵蓋住宅 審慎理財免旅客負擔

機管局推出SKYTOPIA機場城市計劃，標誌著香港從單純交通樞紐向綜合發展轉型。這一航空大都會構思的前提必須是審慎理財，確保興建成本不會轉嫁到旅客身上，以免削弱香港作為國際航空及旅遊樞紐的吸引力。參考海外成功經驗，發展規模應有宏觀視野，不應局限於機場島及鄰近水域，而須延伸至東涌及大嶼山社區規劃。在機場範圍適度引入住宅元素，既可補助發展成本，又能塑造多元社區，讓航空經濟與民生需求互相配合，形成可持續的城鎮生態。 機管局於本月進一步啟動遊艇港灣全球招商。項目總投資約1,000億元，機管局負責300億元基建，包括海灣長廊、航天走廊及亞洲國際博覽館二期，其餘700億元透過公私營合作模式，由私人投資者發展酒店、遊艇泊位及水上娛樂設施。核心內容有逾500個遊艇泊位、藝術珍品倉儲設施、空運鮮活市集、運動遊樂綜合體，以及連接東涌的無人駕駛運輸系統，預計將於2028年起分階段啟用，整個龐大的綜合發展計劃預計在2031年全面落成，配合三跑道系統，目標將機場打造成亞洲頂級海岸地標，吸引大灣區及國際旅客，強化非航空收入。這種定位符合香港土地資源有限的現實，也體現機管局希望從「城市機場」升級為「機場城市」的意圖。

不過，任何大型基建都離不開財政考量。機管局已明確表示，SKYTOPIA不會動用機場建設費，這筆專款仍只用於償還三跑道系統借貸。目前三跑全面啟用，建設費卻未有固定終止日期，仍按原費率向離境及轉機旅客收取，直至相關債務悉數清還為止。機管局近年債務約1,400億元，雖然去年完成貸款再融資，債務高峰尚未過去。若未來擴大航空大都會規模，必須繼續堅持審慎原則，確保旅客不會因額外負擔而卻步。 海外經驗顯示，成功的航空大都會往往具備更廣闊的規模視野，而且大多包含住宅發展。韓國仁川機場旁的松島新城，規劃人口達26萬，已建成8萬多個住宅單位，包括高端公寓及家庭房屋，與商務區、公園及運河無縫連接。荷蘭阿姆斯特丹史基浦機場城周邊發展多個住宅社區，強調「機場即城市」，讓居民與辦公、物流、博物館及公園共存。杜拜航空城更規劃100萬人口，已交付大量海濱別墅及公寓。這些案例的共通點是：住宅不單補貼發展成本，更引入常住人口，促進城鎮多元生態，同時為企業吸引人才，形成航空、商業與生活互相支援的正向循環。相比之下，香港目前的SKYTOPIA仍以旅客目的地為主，住宅元素付之闕如，規模視野相對保守。

香港具備發展大型航空大都會的條件。機場島連同東涌，地理上已形成緊密聯繫，2028年落成的機場東涌專道無人駕駛系統，將把兩地車程縮短至8至10分鐘。東涌新市鎮現有11.6萬人，未來可擴展至32萬，是天然的生活配套區。若能將航空大都會的規劃宏觀延伸至整個大嶼山，不但能善用現有住宅基礎，更可在大嶼山著名的長沙等沙灘及周邊發展遊艇配套設施，同步推進旅遊與住房規劃。這需要更高層次的跨部門協調，將機管局的商業發展與政府房屋及規劃部門的社區藍圖結合，避免各自為政。否則，僅限機場範圍的發展，難以發揮最大協同效應，也無法有效分散成本壓力。

西九文化區透過出售土地發展住宅及商業項目，既解決了部分資金需求，又豐富了社區功能。今次SKYTOPIA若能同步規劃整個大嶼山的遊艇經濟，適度引入住宅元素，既可減輕機管局債務負擔，又能讓航空經濟惠及更多市民。