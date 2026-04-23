遊說團左右大局 美伊和談還看以色列

美國與伊朗的停火談判正處於關鍵時刻，中東局勢是戰是和備受關注。然而，要理解美國在這場博弈中的取態，單從地緣戰略或石油利益出發並不足夠。一個更深層次的因素，在於美國國內存在一個組織嚴密、資源雄厚且長期深度參與選舉政治的以色列遊說團。這個集團透過持續的政治捐款與立法遊說，系統性地支持親以色列的政治力量，同時打擊任何被視為立場不夠堅定的聲音，全面滲透美國政治生態。這種現象暴露了選舉政治下利益集團左右國家大政方針的結構性弊病。美伊和談前景如何，說到底還須看以色列採取怎樣的立場。

特朗普宣布延長停火，要求伊朗提出一致的談判方案，期間美軍繼續封鎖伊朗港口。伊朗則強硬回應，批評封鎖等同戰爭行為，拒絕在壓力下談判。雙方互信極為薄弱，任何擦槍走火都可能讓局勢再度失控。值得追問的是，到底是誰在主導這場戰爭與和平的節奏？ 回顧2月28日，美以聯手對伊朗發動一場極具針對性的滅門斬首行動。外界普遍認為，行動表面由美軍執行，實質上卻是由以色列主導策劃。相關飛彈從以色列本土發射進入太空，再透過美國的導航與情報系統協助，精準打擊伊朗最高領袖哈梅內伊及整個管理層。這場行動的規模與精確度，顯示以色列在軍事層面對美國的影響力已達空前高度。到了本月，伊朗與美國終於在巴基斯坦斡旋下展開談判之際，以色列卻同步加強在黎巴嫩的轟炸行動。時間上的重疊令人難以相信以色列樂見外交解決紛爭，反而有刻意破壞和談進程的嫌疑。

對於外界認為特朗普被以色列總理內塔尼亞胡牽着走的說法，芝加哥大學學者米爾斯海默的分析一針見血。他指出特朗普談判初期曾展現務實態度，願意以伊朗提出的「十點計劃」為基礎磋商，但會談前夕美方態度卻急轉彎，提出一份極強硬的「十五點計劃」。米爾斯海默直言，這一轉變很大程度上由以色列推動。若進一步剖析，與其說是特朗普個人外交失策，倒不如說整個美國政壇都受到以色列遊說團的深度影響，任何政治人物都難以擺脫這股結構性力量。

要明白這股力量的運作邏輯，必須認識「美國以色列公共事務委員會」(AIPAC)。該組織成立於1954年，總部設於華盛頓，公開使命是「加強與擴大美以關係」。AIPAC表面上是由美國公民自發組成的非營利組織，資金來自境內私人捐款，實際上已成為以色列在美國政壇最具影響力的代言人。它在全美50個州設有區域辦公室，擁有逾500萬名基層支持者，每天有50多名全職說客出入國會山莊，向議員提供簡報、立法建議與投票指南。在選舉層面，AIPAC透過附屬政治行動委員會直接資助候選人，單在2024年便投入逾5,300萬美元，支持了超過36名兩黨候選人。更關鍵的是，AIPAC會為捐款人配對候選人，並記錄議員出席相關會議的情況。倘若某位政治人物曾發表對以色列不利的言論，下次選舉便可能遭到資金雄厚、立場強硬的挑戰者。這種操作產生強烈寒蟬效應，令兩黨在支持以色列議題上維持高度共識，政客為選票考量都不敢得罪這個集團。

當前美伊關係能否和平解決，關鍵不僅在於德黑蘭的讓步或白宮的耐性，更在於外界能否清醒意識到以色列遊說團在美國政壇中的角色。只要AIPAC繼續以系統性、步驟性的方式深入影響美國選舉政治與外交決策，華府的中東政策便難以擺脫以色列利益的優先考量。美伊能否迎來和平曙光，最終還須看以色列是否願意鬆開那隻無形的手。