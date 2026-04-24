12天內要用雙腳完成600多公里；由葡萄牙里斯本跑到西班牙聖地牙哥是甚麼概念？約每天一個50公里的超馬，還要保持連續每天都可以恢復過來。真的可以嗎？距離上次挑戰北極馬拉松及戈壁沙漠250公里等超馬賽事已經有十多年，後來因傷患而止步。今年感覺有一個熱切需要去重新起步、再走進重啟之旅。點解？為甚麼又要再一次折磨自己？借用《激戰》中張家輝一句：「我哋到咗呢個年紀，仲有嘢要人哋明白嘅咩？你自己明咪得囉。」

創變路上的孤獨，不足為外人道，與超馬旅程有點相似，每一刻都同時存在放棄的理由及堅持的原因。尤其是夜闌人靜，獨自醒來，靈魂拷問式的挑戰是：當大部分人都選擇放棄、過更簡單舒服的生活，你憑甚麼覺得自己可以奮鬥出一條新路徑？這時勢不是只有傻瓜才會真心選擇善良？自己與身邊人付出的代價又值得嗎？最近友人以發光深海魚作比喻，不知道如何進化出來，但這種獨特的適應性行為對於在無光、低溫和高壓的深海環境中生存至關重要。除了自我點燃，更能夠在黑漆漆的深海中，彼此照亮。