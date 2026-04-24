世代禁煙難執行 控煙成效待檢視

吸煙不是健康生活習慣，毋庸置疑。但英國國會本周通過《煙草與電子煙法案》，永久禁止2009年後出生者合法買煙，意圖創造「無煙世代」，這種做法是否行得通，值得深思。過度相信政府通過立法就能改變人民生活習慣，隨時引發黑市和走私問題，而這項極具爭議的法案，好可能重蹈新西蘭因政黨更換而撤銷的覆轍。 英國這項法案從2024年11月提出至今，歷經近一年半國會討論，預計2027年實施。但審議過程中反對聲音強烈。保守黨上議院議員莫里斯批評政府沒聽取零售商意見，強調真正需要的是教育而非禁令。更有24家英國零售商聯名呼籲對話，擔憂查驗身份證等措施會導致約7,700家便利店倒閉、7萬人失業。英國非法煙草市場每年已達約70億英鎊，佔總消耗量近半，禁令一旦實施，黑市只會更猖獗。

新西蘭教訓正好說明，這類激進政策隨時因政權更迭而化為泡影。2022年底，新西蘭工黨政府通過全球首個「世代禁煙」法案，禁止2009年後出生者買煙，並縮減零售點、降低尼古丁含量，原定2024年7月實施。然而2023年大選後，保守派執政聯盟上台，隨即宣布廢除這些措施，理由之一是取消法案可帶動約10億新西蘭元稅收用於減稅。2024年2月，國會以緊急程序廢除了從未實施的世代禁煙法案。工黨這類左翼政黨傾向相信政府可通過立法改變人民生活習慣，但這種「父權式」思維一旦遇上崇尚個人自由的保守派政府，便立即被推翻。英國工黨主導通過的法案，恐怕難逃同樣命運。

值得注意的是，英國改革黨雖只在2018年成立，但這個以「英國優先、常識政治」為口號的右翼政黨崛起迅速。最新民調顯示改革黨以27%支持率高踞首位，領先保守黨和工黨達10個百分點。目前改革黨擁有8個下議院席位、逾600名地方議員及7名市長，即將舉行的英格蘭地方選舉預料再下一城。最關鍵的是，改革黨已表明一旦執政將全面撤銷世代禁煙法案，認為禁令只會助長黑市和走私。可以預見，英國的世代禁煙極有可能在改革黨上台後步新西蘭後塵，未真正落實就被廢除。

在缺乏成功先例下，香港絕不能過於進取。香港是自由開放的貿易經濟體，加上地理位置特殊，私煙和黑市問題早已氾濫。政府公布本港吸煙率由2023年的9.1%降至8.5%，吸煙人數共53.8萬人，仍未達到2025年降至7.8%的原定目標。與此同時，政府連續兩年大幅調高煙稅超過七成，煙草稅收不但沒增加，反而由72.5億元大減至48億元。業界調查顯示，私煙比例也大幅增加。加稅控煙實際上將煙民推向黑市，政府既收不到稅，煙民健康更沒保障。至於「控煙十招」，包括引入完稅標籤打擊白牌煙等，成效如何應有更實在研究支持。在私煙尚未有效遏止下，貿然引入世代禁煙只會適得其反。

從未吸煙者不應接觸香煙，已吸煙者應積極戒煙，這是大原則。但控煙應以宣傳教育為主導，讓公眾自發認識吸煙禍害，比起立法強制更能減少反效果。世代禁煙表面上為下一代健康着想，實際執行困難重重，隨時淪為政治犧牲品。香港在控煙路上應審慎前行，切忌盲目跟風。