解構電腦軟件壟斷之路

在電腦世界裡，Word、Excel、PowerPoint幾乎已成為辦公室的共同語言。無論中小企、跨國公司，還是專業服務機構，處理文書、報表、簡報時，第一反應往往仍是微軟Office。 Office的強勢，表面看來來自產品成熟、功能完整，但更深層原因，是長期累積的路徑依賴。從校園到職場，從個人電腦到企業系統、從商界到政府機關。微軟多年來透過預裝、授權與生態整合，將使用習慣成為常態。 這常態不是單純選擇一款軟件，而是被納入一套既有的辦公標準。當大部分文件、模板、流程都已按Office的規格建立運行，那大家都會慣常地跟著「一條龍」式的操作，更不會把當中部分流程改用其他系統，才再對接微軟系統。因為這既費時，更害怕兼容效果不似預期，正常工作邏輯便會產生「多一事不如少一事」的結果。

正因如此，市場上雖然早已有替代品，但始終難以真正撼動Office。內地的金山軟件WPS是最常被拿來比較的產品。WPS近年在本地化、雲端協作、手機端體驗以及對中文用戶的適應協作方面做得不錯，對中小企和個人用戶亦有一定吸引力。不過，WPS的主要優勢仍集中在價格與基本兼容，而非徹底改變行業標準。當企業內部大量歷史文件、外部合作夥伴、學校教育和政府流程仍以微軟格式為中心時，WPS即使進步不少，仍然難以突破「可用，但未必可全面替代」的局面。

至於OpenOffice，作為較早期的開源辦公軟件，理念上代表了另一種可能：開放、免費、去壟斷化。然而，問題在於開源不等於市場成功。 OpenOffice的開發節奏、介面更新、商業推廣與企業支援，都不及微軟積極，令它在功能追趕與用戶教育上落後於大形勢。也難以提供足夠的誘因吸引客戶「過檔」。 換言之，WPS和OpenOffice之所以未能真正動搖微軟，不是因為它們完全沒有能力，而是Office的優勢早已不只是一套軟件，而是一個標準、一個生態、一個習慣。企業一旦建立在這套體系之上，替換的代價便遠高於軟件本身的價格。這包括員工培訓、流程重整、運作暢順度及與外界對接風險等等。

另一方面，微軟近年又把文書、協作、雲端與通訊整合在同一生態之內，進一步強化用戶鎖定。歐盟近年就Teams綑綁問題向微軟施壓，正反映市場與監管機構已意識到，科技巨頭的支配力往往不是靠單一產品，而是靠整體生態。 當然，Office的成功不能簡化為壟斷行為。它的功能、穩定性與普及度，確有真實競爭力。問題在於，當一款產品幾乎成為世界性標準，它的優勢便會自我強化，到最後，競爭不再只是比誰更好用，而是比誰更接近既有規則。