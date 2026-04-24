江𤒹生還是江爗生

最近在香港電影金像獎頒獎禮上，一個名字引起各方討論。大會司儀讀出頒獎嘉賓的名字「江𤒹(音畢)生」，但外界認為她說錯了，應是讀「葉」。為了尋找答案，我查了不少字典，再請教專家，又發現一種新的說法。到底應該讀「葉」還是「畢」呢？ 其實，很多字典(包括常用字典或高深的字典)都沒有「𤒹」字(「華」字上是「田」字)，只有「爗」(「華」字上是「日」字)；而「爗」字是「燁」字(音葉)的異體字。清朝皇帝康熙的名字就叫做「玄燁」。所以，估計頒獎嘉賓——MIRROR歌手的原名應是「江爗生」，但不知怎的，後來變成連字典也找不到「江𤒹生」；跟着有邊讀邊，就從「江爗(音葉)生」變成「江𤒹(音畢)生」了。

當然還有一個可能，就是出生證明上確實寫「江𤒹生」。但為甚麽用了這個字典也沒有的字？那就只有問有關人士了。會不會那時候已經寫錯？還是用這個字有特別意義？那就不得而知了。 不過，這樣對演藝界人士來說也無傷大雅，只要不影響正常生活和法律責任就行。至少一個名字可以成為大眾討論的焦點，還可以咬文嚼字，提高文字水平，正是一舉兩得。有時候，這類機會難以強求。我採訪娛樂新聞的時候，曾有藝人出高價請人替他們改名，希望帶來好運，從此星光燦爛。至於效果如何？那就要看個人的質素和機遇了。

對於是否改名，娛樂圈中也有不同看法。有人認為，用原來的真名最好，有親切感；而且固定用一個名字，可以加深印象，不會隨時變動。但也有人認為，原來的名字平平無奇，甚至很「老土」，笑死人，索性改吧。這又是沒有對錯的選擇。 這對我來說，也有一些笑料。有人問：「朋友們都戲稱你『夫子』，到底甚麼原因？」一些朋友還笑謔地說：「倒不如改為『天子』更好。」我嚇了一大跳，怎麼敢呀！不單罪大惡極，而且有不祥之兆。且看，「夫」字變成「天」字，豈不是頭上沒了一截，「斬了頭」嗎？

我們跟着互相取笑，作弄一番，皆因搞笑可以趕走煩悶愁懷。所以，今天的電影人很重要，幫助大家活腦舒心。