支援宏福居民回家執拾

不知不覺間，宏福世紀大火災已發生五個月了。五個月前的今天，筆者在大清早已到達災民臨時庇護中心，負責協調及分發由麥當勞和大家樂贊助的早餐，然後去安慰災民，了解他們的需要並協助提供支援。上周末，筆者也是在大清早已到達廣福社區會堂，負責支援宏福災民回家執拾。當天的心情非常沉重，因為是五個月來，自臨時庇護中心後，筆者在單一場合再見到大量宏福災民。筆者一直都積極向政府不同部門反映居民的意見，爭取他們可以早日回家執拾；但也明白要確保災民安全回家，實在不容易，政府多個部門需要在事前做大量的準備工作。