支援宏福居民回家執拾

不知不覺間，宏福世紀大火災已發生五個月了。五個月前的今天，筆者在大清早已到達災民臨時庇護中心，負責協調及分發由麥當勞和大家樂贊助的早餐，然後去安慰災民，了解他們的需要並協助提供支援。上周末，筆者也是在大清早已到達廣福社區會堂，負責支援宏福災民回家執拾。當天的心情非常沉重，因為是五個月來，自臨時庇護中心後，筆者在單一場合再見到大量宏福災民。筆者一直都積極向政府不同部門反映居民的意見，爭取他們可以早日回家執拾；但也明白要確保災民安全回家，實在不容易，政府多個部門需要在事前做大量的準備工作。
上周末親眼所見，政府為宏福災民回家執拾的安排周詳，運作暢順，人手和物資十分充足。粗略估計，逾千人員實地支援災民，涵蓋多個政府部門 : 警隊、民安隊、醫療輔助隊、社會福利署、民政事務總署(包括大埔區議員和全港各區關愛隊)等。來自9個政府部門(漁護署、建築署、機電工程署、環保署、食環署、地政總署、康文署、郵政署和水務署)的公務員組成政府應急隊，也支援今次上樓安排。政務司副司長卓永興到場視察，民政事務總署署長及副署長亦在現場指揮工作。陪同災民回家執拾的警察(包括高級警官)、民安隊、社工等都有「落手落腳」，幫助災民搬運物資落樓。當然，還有很多幕後英雄為居民能夠安全且順利回家執拾作出重要貢獻，例如消防處、房屋署、屋宇署等同事，不止一次到每一個單位實地堪察，務求排除所有安全隱患及盡快完成加固。
或許有人覺得居民久等了，但是要確保安全回家執拾，絕不能急就，相信絕大部分的宏福居民都能理解。筆者在上周末見到政府高層官員時，也直接向他們反映若干居民的意願，容許再次回家執拾，希望政府能恩恤處理。