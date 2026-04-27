邁向無煙香港：健康與自由的取捨？

香港的控煙工作成效斐然，吸煙率由1982年的22.3%大幅降至2025年的7.8%。今年4月底，特區政府向立法會提交《2025年控煙法例(修訂)條例草案》，進一步擴大禁煙區及規管另類煙草產品。近日，英國國會亦通過一項具里程碑意義的禁煙法案——《煙草與電子煙法案》(Tobacco and Vapes Bill)——永久禁止向2009年後出生者售煙，藉此打造「無煙世代」。不少人開始思考：香港應否仿效英國，引入「世代禁煙」政策？
這項政策引起不少討論，核心爭議在於政府應介入個人生活至何種程度，才能在公共健康與自由市場之間取得平衡。有意見指出︰若以損害健康為由禁止煙草，是否意味特區政府亦可規範其他被認為「不健康」的產品？此等政策是否有損香港作為自由經濟體的國際形象？
然而，我認為將煙草與其他「不健康」產品混為一談，並不妥當。吸煙的「獨特之處」在於其不可避免的「外部性」——二手煙禍害無辜，損害不吸煙者的健康。吸煙引發的疾病(如肺癌、心血管疾病)通常具有長期、慢性且醫療開支龐大的特點，最終會成為公營醫療體系的負擔，成為特區政府財政和醫療資源的公共政策問題。
特區政府長年都以實現「無煙香港」為願景，反映對公眾健康福祉的優先考量。倘若我們希望邁向真正「無煙」的未來，「世代禁煙」政策值得研究，評估民情、社會接受度，以及對市場和稅收的潛在影響。
吸煙與否不僅是個人的健康選擇，更是關乎醫療資源分配；為下一代構建更健康的未來，是我們每一個人應有的擔當。
(第七屆)劉宥成 Raymond Lau
曾擔任葉劉淑儀立法會議員助理，現任陳家珮立法會議員助理、新民黨社區發展主任；公共政策碩士，環球商業系統管理學士(一級榮譽)，十大傑出大專學生2024。
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