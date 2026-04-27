邁向無煙香港：健康與自由的取捨？

香港的控煙工作成效斐然，吸煙率由1982年的22.3%大幅降至2025年的7.8%。今年4月底，特區政府向立法會提交《2025年控煙法例(修訂)條例草案》，進一步擴大禁煙區及規管另類煙草產品。近日，英國國會亦通過一項具里程碑意義的禁煙法案——《煙草與電子煙法案》(Tobacco and Vapes Bill)——永久禁止向2009年後出生者售煙，藉此打造「無煙世代」。不少人開始思考：香港應否仿效英國，引入「世代禁煙」政策？

這項政策引起不少討論，核心爭議在於政府應介入個人生活至何種程度，才能在公共健康與自由市場之間取得平衡。有意見指出︰若以損害健康為由禁止煙草，是否意味特區政府亦可規範其他被認為「不健康」的產品？此等政策是否有損香港作為自由經濟體的國際形象？