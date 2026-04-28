五一黃金周將至 引入市場化管理提高含金量

內地五一黃金周假期將至，入境處預計期內約有98萬人次內地旅客訪港。按年增長約7%，數字令人鼓舞，但隨着旅遊模式的改變，恐怕仍走不出「旺丁不旺財」的困局。過往香港憑藉自由港的優勢，有購物天堂的美譽，加上中西文化薈萃的氛圍，不需要政府政策多作扶持，自然已吸引旅客前來觀光購物消費。不過時移世易，舊的一套已不能適應新的旅遊模式。 值得肯定的是，政府意識到問題所在，前年底公布的《香港旅遊業發展藍圖2.0》，明確提出四大發展策略，其中關鍵一條正是開拓多元化客源市場，集中吸引高增值過夜旅客來港。文體旅局期望，旅遊業增加值由2023年的753億元，增至2029年的1,200億元，就業人數由14萬人增至21萬人。

要達到這個目標，當局有需要徹底改變管理思維，對於不同部門轄下的旅遊景點及設施，不能再逃避商業化元素，而是要落實市場化管理，才能更善用公共資源。長久以來，政府都有一種近乎潔癖的迷思，即避免政府設施商業化，既造成管理不善且浪費公共資源，這種舊想法已不合時宜。 例如，近日政府考慮就沙灘管理引入市場化模式，就是值得肯定的方向。長期以來，香港許多旅遊資源，包括沙灘、行山徑、海濱長廊、甚至部分歷史建築及博物館等，都由政府包攬管理。這種模式的確令公共資源保持開放性，卻帶來兩大問題，包括管理效率低下，及未能創造收入造成財政負擔沉重。市場化管理的核心觀念，並非將公共資源私有化，而是引入專業營運者的效率與創意。以沙灘為例，引入市場化管理，營運者可以提供餐飲、租賃、水上活動、甚至小型音樂節等增值服務，既能提升旅客體驗，增加景點的色彩，又能創造收入與就業機會。雖然有人會懷念舊模式下，使用率極低而非常寧靜的沙灘，但從善用公共資源的角度看，這等同不思進取，而只有市場化管理才能取得多贏的結果。

推而廣之，香港還有大量旅遊資源可循此思路推行市場化管理，例子實在太多。以行山徑及郊野公園為例，香港擁有世界級的行山徑，免費享用但沿途配套極為簡陋，若政府引入市場營運商，便可在合適位置提供餐飲、寄存、甚至有限度的住宿服務，成為體驗級的生態旅遊產品，就算對本地居民也是提升體驗的好機會。又例如，海濱長廊等公共空間，現在只停留在提供散步及打卡等功能，旅客想消費地方不多，若引入市場化營運，可以發展主題市集、藝術裝置、海旁咖啡座或水上餐廳等，將打卡經濟發展轉化為有收入的商業活動。其他例子如歷史悠久的李鄭屋漢墓，及近年發現的主教山配水庫，都有潛力發展成為附帶商業營運的景點，欠的就是政府改革的魄力。或許，沙灘招標只是個試點，在政府吸收經驗後，可優化整個制度，做到既保持設施的開放性，又能吸引旅客及帶來收入。在這過程中，需要政府、業界、社會各界齊心協力，突破過往不思進取的舊管理思維，從沙灘市場化開始，逐步將合適的旅遊資源或設施，交由市場專業力量營運，提升體驗，增加政府收入，創造就業職位。最重要是，令旅客可樂意多留幾日。

五一黃金周帶來近百萬的旅客，是機遇也是考驗，若人流匆匆過，未能留下多作消費，那麼，再多的旅客也只是數字，無法支撐旅遊業的可持續發展。