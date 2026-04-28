「十五五」：長衫傳承文化命脈

「十五五」規劃為國家發展揭開嶄新一頁，勾勒經濟高質量發展、文化自信自強與社會和諧共融的宏偉藍圖。值此時刻，香港女性於長衫一襲之間，重溫傳統韻味，重新審視自身角色與文化傳承，意義深遠。 長衫在上世紀香港街頭曾經風行，猶如城市記憶中的一道風景。它不單是布料裁成的衣裳，更是香港女性優雅堅韌的象徵；高立領顯得端莊，盤扣承載歲月痕迹。由日常服飾漸變為社交場合標誌，長衫折射時代變遷與城市氣質。其製作技藝近年入列國家級非物質文化遺產，惟面臨失傳危機，亟須傳承。

近年文化項目以長衫為橋樑，讓香港女士重新認識這件服飾的文化底蘊。參與者不僅學習製作長衫的完整流程，更掌握一門實用手藝：從選材、量身、裁剪，每一步皆講究精準與耐心。這門手藝最大的價值，在於確保瀕臨失傳的傳統技藝得以延綿不絕，透過相一針一線的實踐，讓珍貴工藝從上一代穩穩傳至下一代，避免文化斷層。 在課程中，女士們於一針一線間體會工藝細膩，成品輕披身上時，鏡中身影帶來熟悉親切感；那是上一代生活的回響，也是現代生活中遺忘的從容。這些活動注重個人體驗，讓參與者在安靜中找回文化根源，同時承擔傳承使命，為失傳邊緣的手藝注入新生力量。

長衫的美感，在於傳統與現代的自然融合。這呼應「十五五」規劃提出的「激發全民族文化創新創造活力」，推動文化產業展現新質生產力。國家致力文化強國建設之際，香港女性透過手藝傳承與創意詮釋，不僅續寫華服傳統，更守護非遺命脈，成為時代積極回應。 香港女性歷來堅韌，在家庭事業社區中承擔重任。透過此類項目，她們獲得一技之長，為未來增添保障。長衫不僅是外衣，更是文化命脈，穿上它，重拾東方優雅；習得它，守護技藝永續，其含蓄之美正合港女氣質：外表溫婉，內裡剛強。

長衫復興超越服飾本身，直指文化傳承的根本價值。今日在「十五五」藍圖下，香港可憑中西交融優勢，將瀕臨失傳的手藝化為文化新動能。期望更多女性投入其中，習得一門手藝，守護一份傳統。以霓裳織夢，譜寫時代華章，讓長衫之美成為文化自信與技藝永續的源泉。 作者為安徽省婦聯特邀代表、港區婦聯代表聯誼會常務副秘書長陳淑芝