收購宏志閣順理成章 同意收購比例應下調

大埔宏福苑火災至今逾半年，政府的善後工作展現了情理法兼備的管治思維，從安排居民上樓執拾財物，到提出整體收購業權方案，步伐雖有波折，但方向明確。昨日財政司副司長黃偉綸公布宏志閣的收購安排，政府願意在業主達成高度共識的前提下，將收購方案擴展至未被火噬的宏志閣，這一步走對了。然而細節上仍有斟酌空間，包括同意收購的業權比例門檻應再下調，以及給予業主更充裕的考慮期限，方能讓整項安置計劃更臻圓滿。

今個星期，媒體再現宏福苑居民上樓執拾的畫面，令人動容。火災後封樓多時，居民重返那個曾經生活的空間，有人尋回亡妻遺物潸然淚下，有人面對滿目瘡痍不知所措。政府先後安排居民分階段上樓，並設有「一戶一社工」跟進，做法值得肯定。未來可考慮容許個別業主在免費上樓執拾以外，支付合理行政費用，申請延長逗留時間或安排搬運，讓他們能妥善取回屬於自己的物品。尊重私有產權，不應只停留在業權買賣的層次，更應體現在居民與其財物重逢的每個細節裏。