2011年，一群中大工商管理行政人員碩士班(EMBA)校友成立一個認可慈善平台— 「跑去你屋企」(Run To Your Home，RTYH)，宗旨是釋放人們潛能，增強社會凝結，傳播正能量，以及將愛和關懷帶到社區，面向樂齡長者、貧窮社群及賦能給殘疾人士。

RTYH推行一系列計劃，貢獻香港社會，如從2013 開始，便進行重複配對獨居長者。口號為「3—3—3」，每一小組有3個義工，每3個月用3小時探訪同一個長者，目的是建立人們互相信任的紐帶及義工和長者間的持久友誼。另一個計劃是針對青少年的「跑動 Teen賦」，由校友出任導師，指導青少年參與商界的社會服務，目的是在青少年中累積社會資本，及使下一代傳𠄘持續學習、同情及共融的核心價值。RTYH也組織一項戶外活動，聯同一群青少年帶引120名年屆95至99歲的長者到崇基未圓湖參觀，並到眾志堂享用午膳。隨後舉行一埸歌唱表演，有一位99歲的長者唱出多首經典金曲助興。對於這些熱衷社會服務校友的行誼，我內心十分敬佩，與有榮焉。