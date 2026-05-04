今天是「五四青年節」；上周四，筆者會同一群青年人，參與一項非常有意義的免費活動：「Operation 303」。此活動是由廉政公署舉辦，糅合角色扮演、解難、合作及競賽等元素，配合逼真的互動情節，讓參加者模擬調查貪污案件，沉浸色體驗廉署調查員的工作。

「Operation 303」有四大任務：背景調查、埋伏及拘捕、多重搜證、進行問話。當天有20多名參加者，分成3組，每組都有一位廉署同事擔任指導，在兩個半小時內完成以上四大任務。廉署同事以專業角度教導我們如何抽絲剝繭找出嫌疑人；然後在戶外進行拘捕行動，並模擬真實場景讓大家去搜證及盤問疑犯。整個過程備有大量道具證物，且各項細節都設計得十分逼真，相信事前廉署的同事做了很多準備功夫，用了不少人力物力。廉署一向都很重視教育宣傳的工作，務求使到香港社會對貪污是「零容忍」的，所以，防貪意識一刻都不能鬆懈。筆者樂見廉署與時並進，以創新又富趣味性的方法，透過「Operation 303」，有效地向公眾灌輸反貪信息。筆者常言道，殖民地政府留給香港最好的兩個機構，分別是馬會和廉政公署。廉潔是香港成功的重要基石，沒有高度廉潔，香港絕不能成為領先的國際金融中心！近期社會高度關注因物業大維修而引致的貪污及圍標問題，廉署不妨考慮一下在不久將來，增加此類型的案例情景，相信必定很受歡迎，更有助公眾提高對圍標問題的警覺性，及早預防。