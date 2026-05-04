二戰後國際格局崩潰 日德區域角色轉移

近年國際關係的演變，正以一種無聲但徹底的方式，改寫我們過去70多年來習以為常的世界秩序。美國宣布從德國撤走部分駐軍，日本首相高市早苗上任後被批評為軍國主義復辟，這兩件事看似獨立發展，實則指向同一個結論：二次世界大戰後建立的國際格局已經崩潰，未來世界將走向多極與區域化發展，而日本和德國這兩個戰敗國，將會重新在區域關係中扮演積極角色。

美國國防部宣布將在6至12個月內撤出約5,000名部隊，約佔總數14%，原因是特朗普政府與德國總理在伊朗問題上出現政治摩擦。這次撤軍雖未動搖美國在德國超過3萬人的駐軍規模，但方向已經清晰。回看歷史，英國早在2020年已完全結束在德國的永久常駐部署，法國也在1990年代至2014年間大幅縮減獨立部隊，只剩法德旅作為象徵性合作。美國之所以仍維持龐大駐軍，表面理由是北約東翼防禦的樞紐角色，實際上卻與特朗普倡導的「門羅主義」回歸美洲的戰略目標互相矛盾。將數以萬計的美軍留在歐洲中心，既增加軍事開支，也不符合美國優先的收縮邏輯。未來美國進一步撤出德國駐軍，只是時間問題。