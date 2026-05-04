回應民意關切 完善問責機制

特區政府近年持續推進行政問責的規範化，包括推行部門首長責任制，力求強化公務員的責任意識。日前，公務員事務局局長楊何蓓茵在立法會明確表示，「行政責任兩級調查機制」將不設調查界限，凡涉及問題的人員、制度及事件均納入機制範圍。這清晰的表態，正面回應了社會上長期存在的「權責不對等」關注，體現了部門自省與公眾監督的良性互動。

過去一段時間，公眾對公務員如何問責普遍存在一種觀感，認為基層人員較易因工作失誤而承擔後果，但涉及決策層面或系統性失誤時，責任界定往往模糊不清，多以「集體決策」或「汲取經驗」不了了之。做法難免損及特區政府的公信力，亦令問責的實效備受質疑。