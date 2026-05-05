跨境安老新時代 讓長者「老有所安」

最近筆者受邀出席了「大灣區安老博覽會2026」的啟動禮，現場氣氛非常熱烈。最令我印象深刻的，是不少內地養老機構針對香港長者推出了「低價試住」活動，吸引了大批市民諮詢與對比。看到長者們對內地康養社區及服務展現出的濃厚興趣，筆者深感粵港澳大灣區養老一體化，正在從願景一步步走向現實。

國家主席習近平曾強調，要讓老年人「老有所養、老有所依、老有所樂、老有所安」。在「十五五」規劃的背景下，香港如何發揮自身優勢，對接國家戰略，是值得思考的課題。筆者在今年全國人大會議期間，專門提交了建議，主張以大灣區為先行示範區，構建一套涵蓋「法治、金融、數據、平台」的跨境養老體系。