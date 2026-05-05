跨境安老新時代 讓長者「老有所安」

最近筆者受邀出席了「大灣區安老博覽會2026」的啟動禮，現場氣氛非常熱烈。最令我印象深刻的，是不少內地養老機構針對香港長者推出了「低價試住」活動，吸引了大批市民諮詢與對比。看到長者們對內地康養社區及服務展現出的濃厚興趣，筆者深感粵港澳大灣區養老一體化，正在從願景一步步走向現實。
國家主席習近平曾強調，要讓老年人「老有所養、老有所依、老有所樂、老有所安」。在「十五五」規劃的背景下，香港如何發揮自身優勢，對接國家戰略，是值得思考的課題。筆者在今年全國人大會議期間，專門提交了建議，主張以大灣區為先行示範區，構建一套涵蓋「法治、金融、數據、平台」的跨境養老體系。
作為律師，筆者在日常工作中接觸過不少長者。我發現，大家最擔心的往往是實際的「三保」問題：第一，辛苦一輩子的積蓄是否安全；第二，醫療券能否在內地順暢使用；第三，百年之後的財產如何順利傳承。因此，筆者在立法會審議《財政預算案》時明確提出，建議政府善用香港國際金融中心的地位，豐富養老金融產品，探索跨境年金與養老體系的互認，吸引全球資本參與這塊「銀髮經濟」蛋糕。同時，建議特區政府盡快落實「獨居長者、雙老家庭數據庫」，實現精準支援，確保資源投放在最需要的長者身上。
跨境養老不只是換個地方生活，更是生活品質的提升。筆者將繼續推動相關政策與法律的「軟聯通」，為老友記提供多一個安老選擇，讓每一位老人家都能在陽光下安享晚年，共同開創幸福的銀髮新時代！