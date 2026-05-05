特朗普的關鍵航道大棋盤 劍指中國

自從特朗普上任今屆美國總統以來，外交上往往不按傳統牌理出牌，給人難以猜測的感覺。但只要細心看，其種種動作並非即興演出，從北極格陵蘭到中美洲巴拿馬，從中東霍爾木茲海峽到南美委內瑞拉，再從馬六甲海峽到南海，儼然是一盤環環相扣的全球關鍵航道戰略大棋。邏輯清晰，即是要控制全球海上咽喉要道，保障美國利益，同時又可乘機全方位打壓最主要的競爭對手中國。 最近期由美伊戰爭引發的封鎖霍爾木茲海峽事件，因該海峽掌握了波斯灣石油及天然氣出口的咽喉，便成為大棋盤的其中一環。對伊動武，目標絕非單純核問題，而是霍爾木茲海峽的絕對控制權。對委內瑞拉，華府強迫移交數千萬桶原油在美出售，更公開要求委方「停止向中國等對手國家賣油」，特朗普打的是一石二鳥的如意算盤，一方面是毫不掩飾的掠奪能源，另一方面是將中國排擠出委內瑞拉的能源供應鏈之外。伊朗與委內瑞拉的情況，暴露了美國不顧一切也要切斷中國的能源供應鏈。

今年4月13日，美國與印尼簽署了《重大防務合作關係協議》，美軍更要求印尼的「全面飛越權」，欲控制馬六甲海峽這一全球貿易動脈。該海峽承載全球近三成原油及四成貨物貿易，同時是中國約八成原油進口的必經之路。一旦咽喉受制，中國能源安全將面臨「馬六甲困境」。同時，美國近年大力拉攏越南及菲律賓，並推動軍售，明顯是從菲越兩翼入手，一南一北鎖死南海航道，立體圍堵的意圖明顯不過。 猶記得特朗普上任不久就揚言「購買」甚至吞併格陵蘭，明言要將格陵蘭變為「不沉航母」。其實全球暖化令北極航道通航成為現實，誰掌握格陵蘭，誰就掌握未來歐美亞之間的最短航線。換句話說，格陵蘭已成為北極新航道的制高點，特朗普提出吞併格陵蘭，並非無的放矢，而是基於關鍵航道戰略的美國國安考慮。