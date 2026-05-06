有位朋友等了許多年，終於在去年獲批美國綠卡，但他正值事業收成期，希望可以在香港多賺幾年錢才過去。我跟他戲言，經過美以伊戰爭，美國債台高築、財政持續惡化，幾年後很難說他應否移民美國。儘管只是戲言，但我清楚與事實距離不遠。
美國債台高築是長期累積的結構性問題，基本上已扭轉無望，導致美國今天越見外強中乾——雖然特朗普喜歡胡來，但背後他的確是設法把這困局扭轉過來，這一點我對他是理解甚至尊重的。之不過，政府從來都只會花錢而不懂賺錢，無論換一個多英明神武的總統上去，結果也差不了多少。所以還是列根說得對：「Government is the problem」，這也是長遠美國前景比較絕望的原因。
令情況更為嚴重的是，美國社會的「斬殺線」甚高，哪怕是中產也只是表面風光，一失足便可能破產、無家可歸，生活實在沒有多大保障。香港移民想在那邊過退休生活，安享晚年，絕非想像中那麼容易。
背負著如此國運的特朗普，與歷史上很多領袖都一樣，只能放手賭一把——不賭固然就只有死路一條，但一開始賭就必須不斷賭下去，而且每一鋪必須贏，一旦輸了便永不超生——所有帝國衰亡史都是這樣大同小異的。所以現在特朗普贏不了，唯有一邊賴皮(這是個重要技能)，一邊借此機會重振美國的能源出口，令財政和美元不致於崩潰，已顧不上甚麼面子，也顧不了中國會是坐着贏還是躺着贏。