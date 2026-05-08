身邊有位朋友，常常把所有問題都和「人的年紀」拉上關係。「以前就話可以夜瞓啫，而家老咗唔得喇。」「而家啲韓劇唔啱我哋睇㗎喇，年紀大喇嘛。」「我以前唔食呢啲嘢，而家老咗所以就食喇。」她今年只是30多歲，然而，她未到30歲時已經這樣說話。

當然，年紀增長，有些生活習慣和喜好或者會改變，但改變大概是慢慢的。80歲和20歲來比較，分別會明顯。但她口中的「你老咗喇嘛，梗係睇唔明呢啲啦。」(暗示她自己是明白的)而我和她只不過相差幾年。其實，我「睇唔明」(或者叫「冇feel」)就只不過是「睇唔明」，或者我20歲時一樣有東西「睇唔明」，但那個時候，因為我年輕，所以就不能搬出「你老咗喇嘛」這個理由。那就好像，「你是黑人」所以你點點點，都和膚色有關似的，所以好多時候都沒關係。