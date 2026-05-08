可能花墟對你來說絕不陌生，每天路過上班上學必經之地？每周走訪買花回家點綴一番？或是商場走厭了想遊走一下城市街道？但花店老闆說原來差不多每天都有第一次到訪花墟的本地香港人。這裡絕對是一個富特色的地區，無論旅客或本地人，都能找到地方給予賞心悅目、滿載而歸的原因。與其說花墟是香港人的集體回憶，我更相信她是我們的活記憶，而每個持份者每天都還在創作、改寫、編纂這部未來進行式的記憶。

城市地區變得老化，除了是建築物的硬體外，有時候也是軟件上的活力衰退。缺少遊人重返的原因、區民歸屬感與關係減少、店舖經營環境變得困難、新建築物在鄰近落成等，都可以是活力減慢的因素。市建局將會部分重建花墟地帶，也正好借此地區更新的機會，為社區重新注入活力。