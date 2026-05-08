在今天的市場宣傳，「好」已經不夠，「被看見」才更重要。於是，一個關鍵詞愈來愈常出現——「現象級」。又或者，用更直接的說法：noise為皇。
所謂noise為皇，不只是聲量要大，而是一種能夠在不同平台的演算法突圍、攏絡到最多不同階層受眾的內容。
你可以寫一篇結構嚴謹、觀點深刻的文章，但如果沒有被轉發、沒被討論，其實已不合格。
近年的例子不少。串流平台劇集就是最懂這套方法，我看過很多串流平台「爛片」，製作質素差，只靠大明星演出，或是橋段具話題性，例如角色設定極端、情節具爭議性，未上線就已在社交媒體瘋傳，成為「現象級」之話題作，結果就算觀眾劣評也贏了收視。
就連本地媒體，也開始懂得這套路。某電視台宣布翻拍經典日劇就是一次製造現象級話題的例子，正所謂未開拍已有noise。
再看品牌營銷，過去講求品牌定位與長線建立，但今天，一場「出位」的聯乘或一條刻意製造爭議的廣告、YouTube或IG Reels，往往比多年累積更快見效。例如某快餐品牌的限時產品，味道可能未必突出，但因為名字古怪、包裝吸睛，開售前已重本製造「現象級」宣傳攻勢，引導大量用戶拍照「協助」引流分享，短時間內製造龐大noise，造成一種「不吃便走寶」的消費導向。
在資訊極度過剩之下，用戶注意力變得零碎，手指滑動一下，大腦已接收龐大訊息量。演算法亦變得愈來愈難作出精準計算。故「下策」便是傾向放大「互動率高」的內容，而內容好壞的標準就變成「互動多就是好」。
於是，創作者與企業都被迫思考：如何令自己「被談論」。
問題是，當現象級成為核心考慮，內容質素會否被犧牲呢？我們現在看到的，是更多刻意煽動情緒、放大對立、甚至製造假議題的操作。短期而言，它們確實有效；但長遠看，卻可能會削弱大眾對品牌的信任。
但現實是，完全拒絕製造現象級內容，也等同自我邊緣化。對企業與創作者而言，是「死罪」，故大家便只能盡量在「被看見」與「有價值」之間取其平衡。
畢竟，沒有現象級或noise的level不高，沒有人會聽你的；但如果只剩下這些煙花式宣傳，大家不妨問問自己，看了這麼多的不同煙花表演，你有哪一次會有深刻記憶的呢？