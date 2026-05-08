在今天的市場宣傳，「好」已經不夠，「被看見」才更重要。於是，一個關鍵詞愈來愈常出現——「現象級」。又或者，用更直接的說法：noise為皇。

所謂noise為皇，不只是聲量要大，而是一種能夠在不同平台的演算法突圍、攏絡到最多不同階層受眾的內容。

你可以寫一篇結構嚴謹、觀點深刻的文章，但如果沒有被轉發、沒被討論，其實已不合格。

近年的例子不少。串流平台劇集就是最懂這套方法，我看過很多串流平台「爛片」，製作質素差，只靠大明星演出，或是橋段具話題性，例如角色設定極端、情節具爭議性，未上線就已在社交媒體瘋傳，成為「現象級」之話題作，結果就算觀眾劣評也贏了收視。