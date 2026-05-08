姜濤不止中一學歷

最近姜濤生日，銅鑼灣又變了姜濤灣，我也趁趁熱鬧。像往年一樣，人山人海，人流暢旺的地點在晚飯前後更一度水泄不通。 今年的姜濤誕多了一個話題，就是姜濤自爆虛報學歷，把中一提至中三。不過，很多粉絲認為這不重要，更重要是誠實，承認錯誤。我後來聽了朋友的解說，心裏更加清晰。這位朋友是盧國沾的女兒Thalea，長期從事質量管理的工作，對評定學歷和專業水平甚有研究。且把她的原文引述如下，供各位參考：「姜濤在青年學院(邱子文)完成的是中專教育文憑(現稱職專文憑DVE)。他在該校修畢所有學分並獲得文憑，這代表他已經從該校畢業，具備了該專業(運動教練)的初級技術資格。這類文憑在香港資歷架構(QF)中通常屬於第三級。等同中六學歷(升學用途)：在VTC(職業訓練局)的內部升學階梯中，持有此文憑的畢業生符合報讀高級文憑(Higher Diploma)職業訓練局VTC的入學條件。因此，姜濤畢業後能順利升讀香港專業教育學院(IVE)的課程。」

換言之，姜濤擁有等同中六的學力。只要有所發揮，這種學力(學習的能力)比學歷更重要和實在。事實上，姜濤也用他的實踐證明了這一點。他還有提升的空間，無論在演藝事業或者個人質素方面，應給予鼓勵。 當天我還聽到一種普遍的說法：不管是不是姜濤的粉絲，也感到求真、尋真、存真、傳真、惜珍的重要。當今之世，大家都希望互傳這種心靈感受；此刻，從一位年輕人身上得到這種寄託，所以更珍而重之。 尤其是姜濤誕過後幾天，就是「五四」青年節，大家都想給年輕人希望，紛紛變成有心人、真心人、捧心人和賞心人，走到一起來了。當天，我也跟現場很多認識和不認識的朋友說：你不浪費自己，這個世界上就沒有人能浪費你！