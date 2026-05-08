垃圾食物傷害野生動物

劍橋大學科學家研究直布羅陀的獼猴，發現牠們常被遊客餵食薯片、曲奇、白麵包等加工零食後，腸道微生態開始失衡，出現與發炎及代謝壓力相關的問題。獼猴開始吞食含豐富黏土的泥土，藉此吸收有益微生物，同時中和食物中的毒素及過多脂肪，穩定腸道菌群，試圖修補被人類飲食破壞的身體。 這亦揭示一個重要事實：大部分野生動物根本未演化出消化高脂、高糖、低纖食物的能力。除了老鼠等長期依附人類生活的動物，可能已出現部分適應，大多數野生動物的消化系統仍然是為天然食物而設。

例如美國佛羅里達州的白朱鷺(American white ibis)，因愈漸依賴公園遊客丟棄的快餐與麵包，出現膽固醇上升、骨質密度下降，甚至喙部發育異常等問題。常在露營區翻剩食的黑熊，亦出現肥胖及胰島素阻抗。 城市中的浣熊與郊狼看似適應垃圾堆生活，但研究顯示，長期依賴加工食物，會令牠們腸道微生物多樣性下降，更容易滋生致病菌。相比野外同類，這些動物更易出現慢性發炎、壽命縮短及繁殖能力下降。 印度長尾葉猴學會在垃圾堆中尋找熟飯與甜食。由於攝取大量糖分後身體容易失衡，牠們會本能地大量喝水，彷彿替自己解毒，始終無法真正解決問題。人類垃圾食物的大量出現，正令動物逐漸偏離原本的演化道路。一隻猴子靠吃泥土暫時維持腸道健康，並不能改變根本事實：超加工食物無法取代天然飲食。保育工作不應只驚嘆動物的求生智慧，更應減少人類餵食、恢復原生覓食環境，並明白行為適應始終有其生理極限。