展覽分為六個單元，以多角度呈現漢代盛世；從天下一統的政治制度到漢代的經濟發展、文化信仰、科技發展，到社會生活百態，東西方的交流融合等。其中珍貴展品203件/套來自內地不同省市自治區共29家文博機構，一級文物40件。其餘49件為香港出土重要漢代文物。展品涵蓋漢簡、帛書、貨幣、青銅器、金器、玉器、漆器、畫像石、珠寶、衣飾、陶俑、陶屋、農具等，展示當時漢代社會各階層的生活面貌、多元一體的中華文化，以及香港與早期海上絲綢之路貿易的關係。

其中兩組來自江西海昏侯墓的文物千萬不要錯過：青銅雁魚燈整體造型是一隻鴻雁回首銜魚的優雅形象，由雁首頸連魚、雁體、燈盤、燈罩四個部件套合而成。雁頸回首是中空的排煙管；雁體腹部可盛水，是整個裝置的淨化器；雁背之上的燈盤是放置燈油燈芯的地方；燈罩用來擋風和調節光線。雁魚燈以其先進的環保設計，體現了古代傑出環保理念思想。燃燒產生的煙氣，通過雁頸排煙管被溶解吸收進雁腹內的清水，有效淨化了室內空氣。其科技原理和出土於西漢中山靖王墓的長信宮燈如出一轍。