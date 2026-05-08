人寵共融成大勢 放權餐廳尋商機

食物環境衛生署公布容許狗隻進入食肆的申請細節，首階段本月18日開始接受申請，預計7月內正式實施。這項政策回應了社會多年訴求，為香港餐飲業開拓新客源，值得肯定。但政策的成敗，關鍵在於執行時的態度——政府必須以寬容心態看待初期磨合，盡量把決定權交還市場，讓餐廳自行摸索迎接寵物主人這批消費者的最佳方式，而非以僵化規管扼殺商機。 不得不讚賞，這次政策推行速度比不少措施來得爽快。食環署在《2026年食物業(修訂)規例》明日生效後，隨即於本月18日至下月8日接受申請，首階段設不多於1,000個名額，超額則抽籤分配，預計6月中旬批出首輪申請，7月起正式容許狗隻進入獲批食肆。政府下周將舉辦多場簡介會，並設立熱線解答業界疑問。從時間表看，由5月接受申請到7月實施，前後僅約兩個月，相比其他政策動輒研究數年，效率明顯提升。這反映政府確實掌握餐飲業界面對的經營困境——北上消費潮導致本地客源流失，餐廳急需新客群填補空缺。

寵物在港發展趨勢不容忽視。全港有超過24萬住戶飼養貓狗，總數逾40萬隻，佔整體住戶近一成，寵物市場規模估計每年達到62至64億元，預計2030年更有望增至160億元。這批寵物主人正是留港消費的中流砥柱，因為攜帶寵物過關北上程序繁複，手續及檢疫要求難以滿足。當餐飲業因港人北上而叫苦連天之際，這批寵物主人蘊藏的強大消費力卻因一條30年未曾修訂的禁令而被嚴重遏抑。放寬禁令，正正為餐飲業寒冬帶來一點暖意。 有人擔心狗隻進入食肆會帶來衛生問題，這憂慮並非毫無道理，但亦不必過分放大。現實中，香港早已有不少親子餐廳，初生嬰兒同樣會哭鬧，同樣要處理大小二便問題，甚至有食物敏感等風險，但專門照顧這類顧客的餐廳自然會採取相應措施處理衛生和相關配套，市場也一直運作良好。寵物餐廳的道理相同——只要市場有需求，經營者自然有辦法透過空間分隔、加強清潔、制定規則等方式回應。局方應抱持「指引不能寫得太死，必須保留足夠彈性」的態度，讓業界有走盞位，放手讓市場靈活變通。

在實際執行上，政策容許餐廳自行決定是否劃分寵物友善區域或設定特定時段。業界應鼓勵旺區餐廳在繁忙時段暫時不讓狗隻進入，例如午市和晚市高峰時段維持傳統用餐環境，下午茶或非繁忙時段則歡迎寵物主人光顧。只要規則清楚，在資訊便利的時代，餐廳可透過社交媒體、門口標示等方式預先通知顧客，讓不想與寵物同場的食客避開相關時段，也可讓寵物主人清楚掌握哪些時段可以帶同愛犬光顧。這樣既避免不必要的衝突，也為餐廳開拓新客源，一舉兩得。