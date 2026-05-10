今年五一黃金周，香港文旅市場相當熱鬧，入境遊客量節節攀升，整座城市處處洋溢生機，充沛人流盡顯香港作為國際大都會的強大吸引力。眼下香港雖處於人氣高漲、消費潛力待全面釋放的階段，把人流轉向消費的轉化仍有提升空間，但這份旺盛人氣，正是香港經濟復甦的堅實底氣。

這個假期，內地遊客來港熱情格外高漲，除了打卡城市景點，西貢、麥理浩徑等郊外路線成為熱門選擇，行山、跑步等休閒出行備受青睞，大街小巷人流如 鯽，處處展現著蓬勃的城市活力。儘管當前遊客消費結構更偏向休閒體驗，零售、餐飲等行業的消費動能尚未完全釋放，但龐大的客流為香港經濟注入了滿滿活力，也讓我們看見文旅市場的無限發展可能。