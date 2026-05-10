今年五一黃金周，香港文旅市場相當熱鬧，入境遊客量節節攀升，整座城市處處洋溢生機，充沛人流盡顯香港作為國際大都會的強大吸引力。眼下香港雖處於人氣高漲、消費潛力待全面釋放的階段，把人流轉向消費的轉化仍有提升空間，但這份旺盛人氣，正是香港經濟復甦的堅實底氣。
這個假期，內地遊客來港熱情格外高漲，除了打卡城市景點，西貢、麥理浩徑等郊外路線成為熱門選擇，行山、跑步等休閒出行備受青睞，大街小巷人流如 鯽，處處展現著蓬勃的城市活力。儘管當前遊客消費結構更偏向休閒體驗，零售、餐飲等行業的消費動能尚未完全釋放，但龐大的客流為香港經濟注入了滿滿活力，也讓我們看見文旅市場的無限發展可能。
想要進一步激活人氣價值，讓城市活力真正轉化為經濟發展動力，香港大可依託自身優勢，打造更具國際影響力的文旅名片。未來可持續舉辦七人欖球賽、ComplexCon Hong Kong這類高端國際賽事與潮流盛事，憑藉國際化、多元化的活動魅力，吸引全球各地遊客慕名而來，拉長遊客停留時間，帶動餐飲、住宿、文創、零售等本土產業全面發展，充分釋放消費潛力。
同時，緊扣內地遊客喜愛戶外休閒的出行趨勢，將行山、跑步等特色休閒活動與本土文旅、商業資源深度融合，打造專屬特色體驗路線，打通人流到消費的銜接環節。更要借助熱門網絡平台，全方位、多角度宣傳香港的城市魅力、賽事活動與特色文旅資源，向世界展現香港的獨特風采，吸引更多遊客前來感受香港、消費在香港。
黃雨程(Nicole Wong)
南區區議員、新民黨青年委員會副主席(傳訊)。正宗90後，熱心從事地區服務，追求一步一腳印，踏出屬於自己的路。