露營場地民營管理 豪華平民百花齊放

五一黃金周迎來了約110萬名旅客，但每逢長假期，熱門露營地點迫爆、垃圾堆積、生態受損的新聞屢見不鮮。政府近期已開始研究在熱門營地引入預約和收費制，康文署亦計劃將沙灘以招標方式引入民營管理模式。只有露營場地以民營管理的方式推出市場，讓豪華與平民化的露營選擇百花齊放，才能同時滿足不同旅客需求，擴充香港的旅遊承載力。 內地旅客是訪港旅客的絕對主力，深圳等鄰近城市年輕旅客對親近大自然的深度遊充滿渴望。香港有四成土地是郊野公園，交通便利、設施齊全，露營可成吸引旅客重複到訪的旅遊產業。但目前政府管理的41個露營地點，管理模式仍然停留在「劃好一塊地、放幾個垃圾桶」的階段，遠遠未能滿足市場需求，遑論創造經濟效益。露營經濟，絕對是香港旅遊業下一片尚待開發的藍海。

要突破這個困局，必須借助市場力量。美國的KOA是全球最大私營露營地連鎖，由1962年創立至今，已有超過500個據點，全部採用特許經營模式運作。這些營地大多靠近國家公園，提供RV停泊、帳篷露營、木屋出租等多樣化選擇，配備熱水淋浴、商店、遊樂設施，年服務過百萬家庭。KOA的成功核心在於：以盈利為吸引力，讓私人企業自發在全國各地覓地、開發、營運，每個加盟商都有動力維護品質和發掘特色。香港的郊野公園周邊若以招標或特許經營模式交由私人企業開發，市場自然會找到最吸引消費者的露營形態，由星空帳篷到汽車營地，由寵物友善營地到生態導賞露營，民間創意遠比政府的單一化管理豐富得多。

法國在2001年創立了Huttopia，被視為全球豪華露營的發明者，至今在全球有40多個據點。這類營地在歐洲早已風靡，提供私人浴室、泳池、餐廳等設施，讓不想辛苦搭帳篷的都市人也能享受野外樂趣。政府可鼓勵由非牟利機構管理的度假村，連同附近的閒置土地，一併招標引入民營機構開設豪華露營場所。大嶼山長沙、西貢等地本身已有基本的水電和道路設施，只要有帳篷、木屋和餐飲配套，便能迅速打造具國際水平的豪華露營度假村，善用現有資源，為本地和海外旅客提供嶄新體驗。

除了企業化營運，共享經濟模式也值得引入香港的露營市場。美國的Hipcamp被譽為「露營界Airbnb」，連接私人土地擁有者和露營愛好者，地主可以將閒置的農地、林地或花園出租，提供帳篷或RV停泊空間，平台負責推廣和預訂。香港新界現時約有數千幢小型屋宇或獨立屋，不少附有連接土地。如果政府發出一種類似民宿牌照的私人土地露營許可，讓業主合法地將閒置土地開放給旅客露營，配合共享預訂平台，業主各自發揮創意，無論是錦田的農莊星空營、大埔的河畔營地，還是離島的隱世花園，也是獨特賣點。澳洲西澳洲省近期已修改法例，容許私人在自己土地上提供短期露營服務，5天以內甚至毋須審批。香港完全可以參考類似做法，以發牌制度取代一刀切的禁止。