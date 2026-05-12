習特會難有突破 求穩關係防失控

應中國國家主席習近平邀請，美國總統特朗普將於5月13至15日對中國進行國事訪問。這是特朗普時隔9年再度訪華，備受矚目的中美元首會晤，意義深遠。美國白宮副新聞秘書凱莉形容今次訪問有巨大的象徵意義，重點在重新平衡美中關係，以恢復美國的經濟獨立。不過，有美國學者形容這次會晤像是一場「穩關係、防失控」的防禦性博弈，而不是能夠帶來重大突破的歷史性峰會，目標是在雙方持續存在結構性的競爭背景下，為雙邊關係繼續穩妥定向，避免局勢進一步惡化。由於訪問只為期3日，行程短促致議題密集，估計議題會包括貿易、伊朗、科技、台灣等核心關鍵詞。

這場會晤的核心，首推貿易。兩人上次會面是在去年10月的韓國釜山亞太經合組織峰會期間，雙方曾就貿易爭端、軍事溝通、芬太尼管控等討論，並達成一定共識，當時釜山「停火」實際上是在冷卻白宮關稅的攻勢與北京稀土管制的反擊。有分析指，北京預計將在特朗普抵達後宣布採購波音飛機、美國農產品及能源產品等交易，這些都是華盛頓看得見的實際優惠。相信特朗普目前更傾向於維持現有的關稅戰「休戰狀態」，好利用這段時間來降低美國對中國關鍵原材料如稀土的依賴。現實是，中美雙方都有着對方急需的籌碼，中方握有壟斷關鍵礦產的優勢，美方則掌握通過關稅和金融基礎設施切斷貿易流動的能力，雙方都希望目前脆弱的休戰，能維持下去多久就多久，尤其是特朗普，正急須得到一些外交成績，扭轉共和黨預計在年底美國中期選舉的頹勢。

貿易之外，高科技戰場已不再是談判桌下的暗湧。而是直接擺上枱面。繼去年底美國對華祭出限制先進半導體製造設備的出口禁令後，今年特朗普再度加碼，對部分先進計算芯片徵收25%的進口關稅。面對美國的逐步加碼。北京並未坐以待斃，正起草新法規，計劃對內企採購外國的先進AI芯片設定配備上限，意圖迫使科技企業擁抱國產高端芯片。 台海局勢方面，不管特朗普會否提出討論對台軍售問題施壓，中方會劃定強硬底線，要求美方將立場由「不支持台獨」升級為「反對台獨」。結果如何，要看特朗普這次會否將台海問題作為政治交換的籌碼。

美國發動對伊戰爭之後，白宮將戰略目光投向與伊朗關係複雜的地區大國，其中一個便是中國。美國官員毫不掩飾特朗普將在北京施加壓力，除了直接警告中方企業要減少購買伊朗原油外，在出訪前美方還對多家供應伊朗衛星圖像的中國企業，啟動了新的制裁。不過，美國施壓還施壓，在特朗普訪華之前，伊朗外長阿拉格齊剛訪問完中國，姿態上也是在向美國示威。如果美國真要推動霍爾木茲海峽的解封，絕不能忽視中方斡旋的助力，且看特朗普是否真心想解決目前海峽遭封鎖的問題。